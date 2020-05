Uma ação do Policiais Militares do Tático do 2° batalhão resultou na prisão de uma mulher e na apreensão de uma escopeta de fabricação caseira na noite desta sexta-feira (1°) em uma rua do bairro Rosa Linda, no 2° distrito de Rio Branco.

A polícia recebeu uma denúncia anônima de que havia um foragido da justiça na residência, a guarnição se deslocou até o local, fez um cerco, e ao adentrar na casa, e só encontrou mulher. Foi feito uma revista e a escopeta de fabricação caseira de 5 tiros foi apreendida. O foragido não foi encontrado.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e a mulher foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

