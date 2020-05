Por Raimari Cadoso

“Temos casos de covid-19 confirmados no hospital (funcionários), estamos sem gerente-geral e chefe de enfermagem, com risco de estarmos contaminados e trabalhando com medo”, relata ao ac24horas um funcionário do hospital Epaminondas Jácome, de Xapuri, que pede para que sua identidade seja preservada.

Um outro servidor da unidade hospitalar confirmou o clima de medo que toma conta dos funcionários após a confirmação de casos na cidade. A razão do temor é o fato de um dos casos confirmados em Xapuri ser de uma técnica de enfermagem do hospital que se encontra em isolamento domiciliar.

A reportagem apurou que por conta do teste positivo da profissional, mais quatro funcionários foram afastados de suas funções no hospital em razão de terem tido contato mais próximo com ela nos dias que antecederam o diagnóstico. Os afastamentos se deram por mera precaução, uma vez que nenhum deles apresentou sintomas.

Um outro fato que justifica o temor que possa haver outras contaminações é que pouco antes da confirmação do caso positivo no hospital houve uma reunião no local que contou com a participação de cerca de 40 pessoas, entre as quais aquelas que foram afastadas em virtude do contato com a paciente.

Existe ainda a preocupação com o comprometimento do atendimento do hospital caso mais funcionários precisem ser afastados. Desde o dia 16 de março, 21 profissionais da unidade já foram mandados para casa por pertencerem ao chamado grupo de risco: hipertensos, diabéticos e maiores de 60 anos.

O ac24horas entrou em contato com o gerente administrativo do hospital, Kaíco Roques, que não pode atender ao site quando foi solicitado, mas se comprometeu em retornar o contato neste sábado, 2, para informar sobre a situação do atendimento no hospital e as medidas de prevenção que estão sendo tomadas para que não haja danos ao atendimento da unidade hospitalar.

Nesta sexta-feira, 1º, não houve alteração nos dados da Secretaria Municipal de Saúde referentes ao acompanhamento da pandemia de covid-19. São, até agora, 11 casos positivos, cujos pacientes estão sendo acompanhados isolamento domiciliar, com 114 pessoas monitoradas, das quais 44 apresentavam sintomas de gripe, até o último boletim municipal.

