Moisés expõe relação da gestão do PT com prefeitos: “Nunca entregaram máquinas”

O secretário adjunto de Educação, Moisés Diniz (Solidariedade), usou as redes sociais, nesta segunda-feira, 16, para expor os bastidores da relação dos governos da Frente Popular do Acre (FPA) com os prefeitos de oposição. Segundo ele, não havia ajuda e muito menos parcerias.

O motivo do desabafo de Diniz foi para enaltecer o comportamento do governador Gladson Cameli (Progressistas), que entregou máquinas ao prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos (PT), dentre outros apoios financeiros, como por exemplo, recursos para realização de vários investimentos na região.

“Infelizmente, nossos governos da FPA nunca fizeram isso. Nunca entregaram máquinas ou fizeram convênios com prefeitos da oposição”, declarou.

Além disso, o aliado de Cameli respondeu as críticas do marqueteiro David Sento-Sé, sócio proprietário da Cia de Selva, que usou as redes sociais nesta segunda-feira, 16, para alfinetar o ex-camarada e atual secretário adjunto de Educação, Moisés Diniz, dizendo que ele havia traído suas histórias.

“Aí, hoje, eu gravei um vídeo e nem falei desse último e triste parágrafo, apenas falei do presente. Sabe o que aconteceu? Estou sendo agredido por alguns órfãos nas redes sociais. Eles sempre me agridem”, comentou.

Moisés lembrou que os ex-aliados nunca afirmaram que ele fez esquema nos governos da FPA. “Eles sabem que eu sou limpo, que eu passei limpo no meio de algumas podridões, que vivo de minhas convicções, que falo o que penso e que vou continuar irritando quem viveu de outro jeito. Vou seguir! Que venha a tempestade de 2022. Lá falaremos o que precisa ser dito, com dados reais, com detalhes, com ternura e sem medo”, encerrou.