Deputado Alan Rick reforça apoio a área da Segurança Pública do Estado

O deputado federal Alan Rick (DEM) participou, juntamente com o governador Gladson Cameli, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Paulo César Santos, secretária de Educação, Esporte e Cultura, Socorro Neri, presidente da Fundação Elias Mansour em Cruzeiro do Sul, Cordolino Mota, e o prefeito da cidade Zequinha Lima -, do lançamento do Programa SEJUSP Itinerante para os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves. O evento ocorreu na última sexta-feira, 13.

Além de apresentar o Plano Estadual de Segurança, o evento teve como objetivo demonstrar as ações integradas de Segurança e os principais investimentos realizados pela pasta em cada município da regional.

Na oportunidade, Alan Rick destacou o apoio do mandato a área da Segurança Pública. “Sou amigo da nossa Segurança. Tenho dedicado meu mandato a ajudar e disponibilizar recursos para fortalecer as nossas polícias Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, PRF e demais forças de Segurança Pública do nosso Estado.

Alan já destinou mais de R$ 16 milhões para a Segurança Pública. Somente para a Polícia Militar foram R$ 3 milhões distribuídos em recursos para a aquisição de viaturas, coletes e armamentos; reforma e equipamentos para a Policlínica da PM, viatura especial e reforma do Canil da CP Cães, construção do estande de tiros do BOPE e muitas outras ações.

“Além disso, destinei R$ 1,5 milhão para a aquisição de equipamentos e viaturas para o Corpo de Bombeiros e mais R$ 2 milhões para a ampliação do Cerco Eletrônico que ao todo já recebeu R$ 5,5 milhões em investimentos. Para o próximo ano já me comprometi em destinar recursos para ajudar na reforma do Quartel da PM, tendo em vista a necessidade de revitalização do prédio histórico do Batalhão, além de outras ações em favor da Segurança do Acre”, finalizou.