Um trabalho dos investigadores da Polícia Civil com apoio de agente penal, coordenado pelo delegado Luís Tonini, conseguiram solucionar um carro de arrombamento que ocorreu em uma residência onde mora um casal de idosos, localizada próxima a delegacia da PF em Epitaciolândia.

Este é mais um que entra para a estatística em tempo de audiência de custódia, onde muitos sequer cumprem 24 de detidos. Mas, precisava ser solucionado o mais rápido possível, devido as vítimas precisar de alguns produtos que foram furtados enquanto estavam fora de casa.

Segundo foi levantando com os investigadores, após arrombarem a casa dos idosos, os ladrões teriam levado um celular novo junto com a nota fiscal, um televisor e, uma sacola cheia de remédios controlados. Estes teriam sido enviados de outro estado por seus filhos, devido não haver aqui no Acre.

Quando o caso chegou ao conhecimento dos agentes, viram da necessidade dos remédios pelo casal de idosos, que não se importavam com os bens, pois precisavam dos medicamentos até para dormir.

As investigações iniciaram e conseguiram localizar um dos envolvidos. Este tentou se livrar do crime dizendo que apenas teria recebido a TV que foi localizada escondida no mato e o segundo, foi localizado no Bairro José Hassem, em uma ‘bocada’ consumindo drogas adquiridas com dinheiro da venda do celular em outro ponto de venda.

Com o segundo, ainda estava com a sacola cheia de remédios roubados, que estava tentado trocar. Alguns eram tarja preta, mas encontrava dificuldades para negociar. Mesmo sob efeito da droga consumida, também foi conduzido para a delegacia.

O casal de aposentados que tem média 70 anos, ficaram felizes em ter os medicamentos de volta, pois já não haviam dormido na noite anterior.

A dupla foi ouvida pelo delegado e ficaram à disposição da Justiça para serem levadas ao juizado local, que deverão resolver se devem ser levados ao presídio na Capital nas próximas horas, ou não.

Comentários