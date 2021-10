Jovem que completar 16 anos até a data da próxima eleição poderá votar

Votar é um ato político, e se você tem 16 anos e ainda não tirou seu título de eleitor, fique ligado! O voto é facultativo para jovens de 16 e 17 anos, mas passa a ser obrigatório a partir dos 18 anos. Porém, muita gente não sabe que jovens de 15 anos que completarão 16 anos até o dia 2 de outubro de 2022 – data do primeiro turno das eleições gerais, também podem tirar a primeira via do título eleitoral. Contudo, é necessário ficar atento ao prazo para tirar o documento: até maio de 2022.

Se você já tem idade para votar e ainda não possui título de eleitor, aproveite e não perca tempo, todo o procedimento para retirar o título de eleitor é feito de forma 100% online.

Desde o ano passado, devido à pandemia do novo coronavírus, é possível fazer a emissão do título de forma on-line, por meio do sistema TítuloNet, utilizando computador, tablet ou celular. Desse modo, basta acessar o sistema, selecionar a opção “não tenho” na guia “Título de eleitor” e preencher todos os campos indicados com dados pessoais.

Além disso, é preciso anexar pelo menos quatro fotografias ao requerimento para comprovação da identidade juntamente com um comprovante de residência. Para os homens com idade entre 18 e 45 anos devem enviar ainda o comprovante de quitação com o serviço militar. É necessário que as fotografias anexadas estejam legíveis para que possam ser analisadas pela Justiça Eleitoral, caso contrário, a solicitação pode ser negada.

Você pode acompanhar a solicitação do documento pela internet, é necessário apenas o número do protocolo gerado na primeira fase do atendimento. Além disto, após o processamento dos dados, pode-se baixar o aplicativo e-Título no celular e, assim, utilizar a versão digital do documento. É mais prático e dispensa-se o título em papel.

O site também oferece acesso a outros serviços. A pessoa pode fazer mudança de município (transferência de domicílio eleitoral), verificar débitos, alterar dados pessoais e mudar o local de votação.

A iniciativa da Corte acreana é uma ação regionalizada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Não deixe de tirar seu título de eleitor, o Brasil pertence a toda a população brasileira e você pode fazer a diferença por meio do voto.