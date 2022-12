Jesus no ataque e Dani Alves na direita, Tite desenha equipe que encara Camarões

O Marrocos precisava apenas de um empate para avançar na Copa do Mundo, mas foi atrás de mais e venceu o Canadá por 2 a 1, com uma grande atuação no primeiro tempo. O resultado além de recolocar os africanos nas oitavas de final após 36 anos, também garantiu a primeira posição no Grupo F.

Na liderança, os marroquinos aguardam a definição do Grupo E para conhecer seu adversário nas oitavas de final. O Canadá se despediu da Copa mais uma vez sem pontuar com três derrotas.

Efetividade marroquina

Mesmo dependendo de apenas um empate para avançar, o Marrocos não se acomodou com o resultado e começou a partida em cima do Canadá. A ofensividade dos Leões do Atlas foi recompensada logo no início com uma grande falha da defesa adversária. Aos 4, o goleiro Borjan foi sair jogando e errou o passe, que caiu nos pés de Ziyech. O atacante marroquino mandou de primeira para o gol livre.

O gol cedo não abalou o Canadá que buscava sua primeira vitória em Copas do Mundo. Após sofrer a desvantagem, os Canucks equilibraram a posse de bola, passaram a construir jogadas com a bola nos pés e subiram a marcação contra o Marrocos.

O problema estava no efeito colateral da ofensividade canadense. Efetivo quando ia ao ataque, o Marrocos esperou o momento certo para dar seu segundo golpe. Aos 23, Hakimi encontrou belo passe e lançou En-Nesyri em velocidade, o atacante chegou antes da marcação e encheu o pé para estufar as redes: 2 a 0.

Com a vantagem ampliada, o Marrocos esperava ter ainda mais tranquilidade para administrar o resultado, mas os africanos viram o Canadá crescer o volume de jogo e descontar antes do intervalo. Aos 41, Larin fez jogada pela esquerda e cruzou forte, a bola desviou no zagueiro Aguerd e enganou o goleiro marroquino, no primeiro gol contra da Copa do Catar.

Vantagem assegurada e liderança confirmada

O Marrocos voltou elétrico para o segundo tempo. Procurando retomar a vantagem confortável, os Leões do Atlas intensificaram suas ações ofensivas e empurraram o Canadá para o campo de defesa. Sem a efetividade do primeiro tempo, a seleção não conseguiu manter o ritmo por muito tempo e viu mais uma vez o Canadá crescer na partida.

Mesmo eliminados, os canadenses não se contentaram com a derrota e equilibraram o confronto. Com mais posse de bola, os Canucks alugaram o campo de ataque e mudaram completamente o panorama do jogo. Sem ceder espaços para os contragolpes marroquinos, o Canadá martelou a defesa adversária em busca do empate.

Na melhor oportunidade, Hutchinson aproveitou escanteio para subir mais alto do que a defesa e cabecear no travessão. A bola caprichosamente respingou em cima da linha, mas não entrou. Na sobra, Johnston mandou por cima do gol.

Na reta final, o Canadá foi para o tudo ou nada para tentar conquistar ao menos seu primeiro ponto em Copas do Mundo. No desespero, as chances não apareceram, pelo contrário, foi o que teve a oportunidade Marrocos para ampliar a vantagem, mas não caprichou. No fim, o primeiro tempo recheado de gols definiu o resultado da partida. Melhor para os Leões do Atlas que voltam às oitavas da Copa do Mundo, fato que não acontecia desde 1986.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários