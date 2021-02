Das 864 mortes registradas, 553 apresentavam algum tipo de comorbidade, segundo a Saúde, e 314 das vítimas não tinham outras doenças. Do total de mortos, 523 eram homens e 344 mulheres. Do total de vítimas, 611 tinham acima de 60 anos.

Um homem de 68 anos, que deu entrada no dia 22 no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e morreu no sábado (30).