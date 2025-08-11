Vídeo: Jovem é executado com vários tiros em frente a distribuidora em Rio Branco

Vítima de 22 anos foi alvejada por pelo menos dez disparos; crime será investigado pela DHPP

Genilson Bomfim Mendonça Júnior, de 22 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo (10), na Rua 15 de Novembro, bairro Belo Jardim 1, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a vítima, parada sobre uma bicicleta em frente a uma distribuidora onde teria ido comprar cigarros, é surpreendida por um veículo modelo Gol, de cor prata.

O carro para ao seu lado, e dois atiradores descem efetuando ao menos dez disparos.

Mesmo ferido, Genilson tentou correr, mas caiu alguns metros à frente, em frente a uma residência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, porém, quando a equipe chegou, a vítima já estava sem vida. Ele foi atingido por tiros no braço, tórax e costas.

A Polícia Militar isolou o local, enquanto a Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil iniciou os levantamentos. Segundo informações policiais, Genilson tinha passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) após a realização da perícia. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ficará responsável pela investigação do crime.

