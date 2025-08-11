Extra
Vídeo: Jovem é executado com vários tiros em frente a distribuidora em Rio Branco
Vítima de 22 anos foi alvejada por pelo menos dez disparos; crime será investigado pela DHPP
Genilson Bomfim Mendonça Júnior, de 22 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo (10), na Rua 15 de Novembro, bairro Belo Jardim 1, no Segundo Distrito de Rio Branco.
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a vítima, parada sobre uma bicicleta em frente a uma distribuidora onde teria ido comprar cigarros, é surpreendida por um veículo modelo Gol, de cor prata.
O carro para ao seu lado, e dois atiradores descem efetuando ao menos dez disparos.
Mesmo ferido, Genilson tentou correr, mas caiu alguns metros à frente, em frente a uma residência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, porém, quando a equipe chegou, a vítima já estava sem vida. Ele foi atingido por tiros no braço, tórax e costas.
A Polícia Militar isolou o local, enquanto a Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil iniciou os levantamentos. Segundo informações policiais, Genilson tinha passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.
O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) após a realização da perícia. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ficará responsável pela investigação do crime.
IV Semana Evangélica de Epitaciolândia reúne multidão em três dias de fé, louvor e comunhão
Com muita fé e devoção, a comunidade evangélica de Epitaciolândia viveu momentos de intensa adoração durante a IV Semana Evangélica, realizada nos dias 7, 8 e 9 de agosto, no espaço de eventos do Bairro Aeroporto.
O evento, promovido pela Prefeitura de Epitaciolândia em parceria com a Associação de Ministros e Pastores de Epitaciolândia e Brasiléia (AMPEB), reuniu fiéis de diversas denominações, vindos não apenas do município, mas também de cidades vizinhas, da Bolívia e de outras regiões do Alto Acre.
A abertura, na quinta-feira (7), contou com a grande final do III Festival de Música Gospel – Adora Epitaciolândia e a ministração do Pastor Eliezer. Participaram da solenidade o prefeito Sérgio Lopes, a primeira-dama Alliny Saldanha, o presidente da Câmara Municipal Antônio Rosiclei, o vereador José Henrique, o presidente da AMPEB Pastor Mário Gilson, além de líderes religiosos de diversas igrejas da região.
Na sexta-feira (8), a programação foi marcada pela presença da cantora gospel Isadora Pompeo, uma das maiores referências do cenário gospel nacional. Milhares de pessoas lotaram o espaço para cantar, louvar e se emocionar. Entre as autoridades presentes, estiveram a deputada federal Antônia Lúcia, o deputado federal Roberto Duarte, o vice-prefeito de Epitaciolândia Sérgio Mesquita, o vice-prefeito de Brasiléia Amaral do Gelo, além de secretários e vereadores.
O encerramento, no sábado (9), contou com a participação do renomado pastor e cantor Antônio Cirilo, que conduziu um momento de intensa adoração e pregação, emocionando o público. A Feira Cultural Gospel integrou a programação com a terceira edição do Show de Talentos – Adora Epitaciolândia, apresentações musicais e pregações voltadas ao fortalecimento da fé cristã.
Para o prefeito Sérgio Lopes, o evento é um marco para a cidade: “A Semana Evangélica é um momento de união, fé e comunhão, que fortalece nossa comunidade e enche nossos corações de esperança. É uma alegria apoiar e participar desse encontro tão especial.”
O presidente da AMPEB, Pastor Mário Gilson, também celebrou os resultados: “Vivemos três noites de muita fé, comunhão e adoração. Em nome da associação, agradecemos a todos que nos ajudaram, em especial ao prefeito Sérgio Lopes e à deputada federal, que têm nos apoiado nas nossas realizações.”
A IV Semana Evangélica reafirmou o compromisso da gestão municipal com o incentivo às manifestações religiosas e culturais, oferecendo um espaço de louvor, comunhão e celebração para toda a população.
Obra da orla do Rio Acre em Brasiléia é paralisada por falta de recursos federal
Moradores e empresários cobram retomada dos trabalhos orçados em R$ 18 milhões e executados pelo Governo do Acre
Moradores e empresários da área central de Brasiléia denunciaram, por meio de um manifesto, a paralisação das obras da orla do rio Acre, orçadas em R$ 18 milhões e financiadas com recursos destinados pelo senador acreano Márcio Bittar. A execução do projeto é de responsabilidade do Governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.
Nos últimos seis meses, o local recebeu diversas visitas técnicas do governador Gladson Cameli, da presidente do Deracre, Sula Ximenes, de engenheiros e de autoridades políticas para avaliar o andamento do projeto, que tem previsão de inauguração ainda este ano.
Em resposta, Sula Ximenes informou que o Estado aguarda a liberação de verbas para a continuidade dos trabalhos. “O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional disse que a liberação dos recursos está pronta para acontecer a qualquer momento. Nossa meta é concluir essa obra, que é prioridade”, afirmou.
O manifesto ressalta que a região central de Brasiléia, afetada por quatro enchentes nos últimos anos, ainda concentra grande atividade comercial e geração de empregos – incluindo a sede da Prefeitura e Câmara Municipal, e pede mais atenção de órgãos e representantes políticos para evitar que a obra seja abandonada.
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EDITAL
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EDITAL
Pregão Eletrônico nº 16/2025
- OBJETO
Aquisição de troféus personalizados, para o prêmio SEBRAE de jornalismo 2025 conforme espe-cificações constantes neste edital e seus anexos.
- INFORMAÇÃO
A Comissão de Licitação do Pregão Eletrônico 16/2025 vem por meio deste informar que, visando esclarecer e complementar as especificações técnicas do edital para a aquisição de troféus per-sonalizados para o Prêmio SEBRAE de Jornalismo 2025, os seguintes detalhes adicionais devem ser considerados:
Especificações Complementares:
- Tamanho dos Troféus;
- Espessura dos Troféus
- Material;
- Personalização.
Essas especificações estão constando no link:
TR – TROFEUS JORNALISMO 2025 – 08_08_2025.pdf
Esta complementação de informações é válida a partir da data publicação do Edital e deve ser considerada como parte integrante do Pregão Eletrônico 16/2025.
Rio Branco-AC, 08 de agosto de 2025.
