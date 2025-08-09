Obra da orla do Rio Acre em Brasiléia é paralisada por falta de recursos federal

Moradores e empresários cobram retomada dos trabalhos orçados em R$ 18 milhões e executados pelo Governo do Acre

Moradores e empresários da área central de Brasiléia denunciaram, por meio de um manifesto, a paralisação das obras da orla do rio Acre, orçadas em R$ 18 milhões e financiadas com recursos destinados pelo senador acreano Márcio Bittar. A execução do projeto é de responsabilidade do Governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.

Nos últimos seis meses, o local recebeu diversas visitas técnicas do governador Gladson Cameli, da presidente do Deracre, Sula Ximenes, de engenheiros e de autoridades políticas para avaliar o andamento do projeto, que tem previsão de inauguração ainda este ano.

Em resposta, Sula Ximenes informou que o Estado aguarda a liberação de verbas para a continuidade dos trabalhos. “O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional disse que a liberação dos recursos está pronta para acontecer a qualquer momento. Nossa meta é concluir essa obra, que é prioridade”, afirmou.

O manifesto ressalta que a região central de Brasiléia, afetada por quatro enchentes nos últimos anos, ainda concentra grande atividade comercial e geração de empregos – incluindo a sede da Prefeitura e Câmara Municipal, e pede mais atenção de órgãos e representantes políticos para evitar que a obra seja abandonada.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários