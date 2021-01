A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de Saúde iniciou nesta quinta 28, a vacinação em idosos acima de 90 anos, foram vacinadas 20 pessoas em área de extremo risco, esses idosos da primeira etapa encontram-se acamados e por isso são prioridade.

Segundo o Secretário Municipal de saúde Dr. Cassius Hassem, a campanha continua nos próximos dias e de acordo com o cronograma de entrega de novos lotes da vacina outras faixas de idades serão inseridas no planejamento de vacinação.

“Estamos indo de casa em casa para oferecer a vacina de prevenção a covid, nesses primeiros momentos são prioridades o pessoal da linha de frente da saúde e idosos em zona de risco extremo, que são pessoas acamadas ou como doenças crônicas e que pertencem ao grupo de 90 anos acima.” Cassius Hassem ressaltou ainda que de acordo com a chegada de novos lotes da vacina outras categorias serão inseridas no planejamento de imunização de acordo com o cronograma do SUS.

