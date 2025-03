INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO ACRE – IMAC / REQUERIMENTO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), divulgada recentemente pela equipe econômica da Confederação Nacional do Comércio (CNC), indica que, em todo o país, o número de famílias endividadas foi de 77,1%. Esse é o maior índice desde novembro do ano anterior e 0,7% maior que o observado no mês anterior, representando um aumento de 0,92%. No mês de março, o total de famílias endividadas atingiu 12.905.400.

Por outro lado, o número de famílias que afirmam ter contas em atraso diminuiu 0,12%, passando de 4.870.890 para 4.865.140.

O mesmo ocorreu com as famílias que afirmam não ter condições de realizar o pagamento de suas dívidas na data de vencimento, registrando uma redução de 0,41%. O número de famílias endividadas nessa situação soma 2.138.060.

Esse fenômeno também foi observado no estado do Acre, conforme análises da Federação do Comércio do Estado.

O número de famílias endividadas atingiu 81,3%, sendo o maior percentual desde março do ano passado, totalizando 95.538 famílias.

O número de famílias com contas em atraso diminuiu 0,6 pontos percentuais, o que indica uma maior cautela quanto aos compromissos financeiros. No mês de março, o indicador foi de 34,5%, enquanto no mês anterior, mesmo com um número menor de endividados, a taxa de famílias com contas em atraso era de 35,1%, afetando 40.524 famílias acreanas. Notadamente, esse grupo é composto, em sua maioria, por famílias com renda de até três salários mínimos, que também apresentam maior índice de inadimplência.

O aumento no número de famílias dispostas a contrair novas dívidas está associado à concessão de crédito com recursos livres e à redução da taxa média de juros em comparação ao ano anterior.

Por outro lado, o número de famílias que afirmam não ter condições de pagar suas dívidas no vencimento aumentou 0,06%, atingindo 12.986 famílias nessa condição.

