Homem é preso por tentativa de homicídio em Xapuri após espingarda falhar

A Polícia Civil do Acre (PCAC) apresentou o projeto da nova Delegacia de Brasiléia, que será construída para atender tanto o município quanto a cidade vizinha de Epitaciolândia. O projeto foi apresentado nesta quinta-feira, 20, à equipe técnica do Acreprevidência, responsável pelo levantamento necessário para a licitação e o início das obras.

A nova estrutura será erguida na Avenida José Rui Lino, nas proximidades da Escola Estadual Kairala José Kairala, e contará com uma área de 778,11 metros quadrados. O espaço foi planejado para oferecer melhores condições de trabalho aos policiais e um atendimento mais eficiente à população. Entre as instalações previstas, estão salas de depoimento, cartórios, sala de acolhimento, sala para policiais militares, alojamentos masculino e feminino, banheiros, sala dos investigadores, celas e depósitos.

O delegado-geral da PCAC, Dr. Henrique Maciel, destacou a importância do projeto. “A nova delegacia de Brasiléia é um grande avanço para a segurança pública na região. Com uma estrutura moderna e adequada, poderemos prestar um serviço mais eficiente e humanizado para a população, além de proporcionar melhores condições de trabalho para os profissionais da segurança”, disse.

O diretor-presidente do Acreprevidência, Francisco Alves de Assis, ressaltou o compromisso do órgão na viabilização do projeto. “Estamos trabalhando para garantir que todos os levantamentos necessários sejam realizados com agilidade, permitindo que a licitação e o início das obras ocorram o mais breve possível. A nova delegacia trará um impacto positivo na prestação de serviços à comunidade e na valorização dos servidores da segurança”

Com a aprovação do projeto e o avanço dos trâmites burocráticos, a expectativa é que a nova Delegacia de Brasiléia comece a ser erguida em breve, reforçando o compromisso do governador Gladson Cameli com a segurança e a qualidade no atendimento à população.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários