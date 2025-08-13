Extra
Vídeo: Homem é agredido após tentar invadir casa da ex-esposa em Acrelândia
Vítima tem medida protetiva em vigor e foi flagrada em vídeo sendo atacada com ripadas. Caso reacende debate sobre violência doméstica e cumprimento de medidas judiciais
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra Antônio Enes Vale Prado, de 39 anos, sendo agredido por quatro pessoas com ripadas, no município de Acrelândia, interior do Acre.
Apos o espancamento, até uma criança aparece recolhendo uma das ripas, dando a entender que presenciou o ato de agressão contra o homem.
Segundo informações, ele teria ido até a casa da ex-esposa — contra a qual existe uma medida protetiva — com a suposta intenção de agredi-la. Nas imagens, a mulher afirma que ele queria matá-la.
Após a confusão, Antônio foi levado à Unidade Mista de Saúde para atendimento médico. A Polícia Militar foi acionada, mas o homem se recusou a registrar queixa contra os agressores, alegando que se tratava de uma “briga de família”.
O caso ganhou repercussão nas redes sociais e trouxe à tona discussões sobre violência doméstica, a eficácia das medidas protetivas e o enfrentamento a esse tipo de crime no município.
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE LICITAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 17/2025
- OBJETO
Contratação de serviço de vigilância patrimonial armada cumulado com monitoramento eletrô-nico com câmeras em circuito fechado com acesso remoto via IP em sistema de comodato para o SEBRAE/AC conforme especificações constantes neste edital e seus anexos.
- RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 26 de agosto de 2025 às 10h45min;
Início da sessão de disputa de preço: 26 de agosto de 2025 às 11:00h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
- ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 13 de agosto de 2025.
Pregoeira do
Polícia Civil prende dupla responsável por roubo em distribuidora de Xapuri
Crime ocorreu em abril e rendeu cerca de R$ 5,8 mil aos assaltantes. Menor foi internado em agosto e comparsa preso nesta quarta-feira (13)
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Xapuri, prendeu nesta quarta-feira (13) o segundo autor de um roubo ocorrido na madrugada de 9 de abril de 2025. O crime aconteceu por volta de 0h50, quando dois indivíduos, um deles armado, invadiram uma distribuidora, renderam o proprietário e fugiram levando aproximadamente R$ 5.800,00.
As investigações identificaram os suspeitos como o adolescente R. J. F. da S. e o adulto J. B. N. O delegado Luccas Vianna solicitou ao Judiciário a internação do menor e a prisão preventiva do adulto, pedidos que foram deferidos.
A equipe de investigação coordenada pelo inspetor Eurico Feitosa realizou as diligencias e prendeu todos os acusados. O mandado contra o adolescente foi cumprido no dia 5 de agosto deste ano. Já o comparsa foi localizado e preso nesta quarta-feira, encerrando a dupla criminosa.
A Polícia Civil disse que denúncias anônimas ajudam a esclarecer crimes e retirar criminosos de circulação.
TJAC lança inteligência artificial que reduz o tempo de tramitação dos processos
Assistente Digital Ampliada (ADA) vai auxiliar magistradas e magistrados em atividades ordinárias do Judiciário acreano
O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) lançou a Assistente Digital Ampliada (ADA), inteligência artificial (IA) generativa desenvolvida pelo próprio Judiciário acreano para apoiar magistradas e magistrados na prestação do serviço jurisdicional. A ferramenta vai facilitar a transcrições de audiências e a análise de elementos ou evidências presentes no processo judicial.
A solenidade de lançamento da ADA ocorreu nesta terça-feira, 12, às 13h30, no plenário do TJAC, em Rio Branco. E teve o intuito de apresentar a nova ferramenta e suas funcionalidades. Com o auxílio da IA, esperasse mais celeridade nos julgamentos e qualidade nas decisões e sentenças. Tudo isso sem impactar a responsabilidade, ética e segurança das ações judicias, conforme a resolução 615/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Lei Geral de Proteção de Dados (n.º 13.709/2018).
O presidente do TJAC, desembargador Laudivon Nogueira, ressaltou sobre o empenho da Justiça acreana em desenvolver novas soluções e aperfeiçoamentos, tudo com o objetivo de prestar um melhor serviço à comunidade. “A tecnologia utilizada com responsabilidade e propósito é aliada da justiça e cidadania. Com essas ferramentas, o cidadão sempre vai estar em primeiro lugar”, afirmou.
Para o desembargador-presidente, o momento é disruptivo e memorável, especialmente por auxiliar no saneamento dos processos. “É a mudança na forma como a gente trabalha. Ela nasce com a missão de auxiliar os magistrados e servidores. A inteligência artificial generativa vai mudar, de uma vez por todas, nossas vidas. Será um divisor de águas na prestação jurisdicional do Acre”, declarou.
A representante negocial da ADA, juíza de Direito Joelma Nogueira, apresentou as funcionalidades da IA: “Ela foi concebida para auxiliar os magistrados, servidores e colaboradores que não possuem familiaridade com a engenharia de prompts, oferecendo uma interface intuitiva e de fácil manuseio”.
Além disso, a juíza destacou o papel auxiliar da ADA: “Foi desenvolvida para ser uma ferramenta de apoio ao raciocínio jurisdicional, jamais de substituição a prerrogativa humana insubstituível na tomada de decisões judiciais”. Ou seja, o sistema opera em atividades ordinárias, mas o trabalho analítico e decisório continua sendo executado por juízas e juízes.
A presidente da Associação dos Magistrados do Acre (Asmac), juíza Olivia Ribeiro, considerou positiva a implantação da IA. “Os magistrados terão um instrumento ao seu favor para melhor desenvolver suas atividades. Ela [a ADA] virá para auxiliar na capacitação, na melhoria da prestação jurisdicional”, mencionou.
O juiz auxiliar da Presidência, Giordane Dourado, falou do uso de novas tecnologias nos afazeres judiciais e seus benefícios: “O poder Judiciário vem implementando, nos últimos dois anos, cada vez mais a inteligência artificial. Não para substituir a capacidade humana, ela vem para ampliar a capacidade humana. Trazendo potencialidades e possibilidades”.
Por fim, o secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), Elson Correia, salientou as melhorias trazidas pela ADA. “É uma ferramenta que com certeza vai ajudar muito na produtividade dos nossos servidores, unidades [judiciais] e gabinetes”, evidenciou. Ele ainda parabenizou a equipe de T.I do TJAC, responsável por desenvolver a IA. “É uma conquista muito grande para nós”, concluiu.
Participaram do lançamento também o decano da Corte, desembargador Samoel Evangelista; a desembargadora Denise Bonfim; os desembargadores Júnior Alberto e Luís Camolez; a juízas auxiliares da Presidência Zenice Mota e Louise Santana; o secretário-geral José Carlos Martins; além de servidoras e servidores.
Assistente Digital Ampliada
Desenvolvida, exclusivamente, pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do TJAC, a ferramenta foi construída para usar somente dados da Justiça acreana e vai operar de maneira isolada, dentro da rede interna do Tribunal, para garantir a segurança e a proteção de todas as informações.
O sistema ainda retira todas as informações pessoais das peças analisadas, que a equipe técnica chamou de “anonimizador”, e que protege dados sensíveis como nomes, números de documentos pessoais, e-mails, telefones e endereços contidos nos documentos submetidos à análise. Apenas a equipe da Justiça poderá utilizar a assistente.
