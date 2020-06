“Vou sempre te amar, minha filha. Mamãe te amava muito. Hoje você é anjinho 😢😢😢😢😢”, diz a legenda.

________________ Aline Souza foi enforcada e morta pelo pai na noite de quinta-feira (25), em uma estrada da zona rural de Ariquemes.

O suspeito, de 28 anos, confessou o crime e diz que matou a filha para se vingar da ex-companheira, pois ela não queria reatar o relacionamento.

Segundo a Polícia Militar (PM), Verônica já tinha uma medida protetiva contra o ex-marido, pois depois do fim do relacionamento ele a perseguia.

Na quinta-feira, o suspeito foi à casa dos avós paternos e buscou a criança para passar o dia com ele, em uma casa do Loteamento São Francisco. Enquanto cuidava da criança, o homem criou um perfil fake no Facebook e começou a conversar com Verônica.

Durante o bate-papo fake com a ex, o suspeito descobriu que a mulher estava tendo um novo relacionamento. Logo depois o homem devolveu a filha na casa dos avós e passou a enviar vários prints para o celular de Verônica, mostrando ter descoberto a nova relação dela.

Incomodada com a insistência do suspeito, Verônica ressaltou que não tinha vontade de reatar o relacionamento com o ex-marido e o homem então arquitetou como poderia prejudicar e magoar a ex-mulher. Nesse momento, segundo a PM, ele decidiu matar a própria filha.

À noite, o suspeito retornou na casa dos avós de Aline e pediu para ficar mais um pouco com a filha, pois ainda estaria com saudades da menina. O pai então pegou Aline no colo e, logo depois dos dois saírem da casa, o homem passou a enforcar a própria filha.

Quando já estava mais afastado da casa, na linha rural C-55, o pai jogou Aline no chão e passou a dar pauladas na cabeça da filha. Ele só parou de golpear a menina quando teve certeza que ela não tinha mais sinais vitais.