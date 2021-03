Um homicídio foi registrado na noite de segunda-feira (8) em Rio Branco, na Comunidade Santa Fé, Ramal do Rodo, zona rural. João Moreira Neto, 58 anos, foi morto com um disparo de arma de fogo na cabeça. O autor do delito teria sido o ex-cunhado.

Consta que João estava jantando com a esposa e o ex-cunhado conhecido por Orlando Maciel Maceno, 25 anos. Ao terminar a janta, Orlando foi para uma casa que fica aos fundos da residência do casal. João Moreira foi até lá para saber como estava o ex-cunhado e foi recebido com um tiro de escopeta, calibre 16.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu Orlando ainda no local do crime. Ele tentou disfarçar que teria sido o autor do delito, mas os vestígios não deixaram dúvidas de que ele é o assassino que matou João Neto.

Os militares fizeram uma varredura na área e encontraram três armas de fabricação caseira, um simulacro de pistola e 17 munições de vários calibres. De acordo com o apurado, Orlando era problemático e além disso, ele teria fabricado as armas para matar criminosos que estavam assaltando a região.

Orlando foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes. Ele fica à disposição da Justiça. O corpo de João Neto foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Comentários