Uma abordagem feita no Km 8, da Estrada de Porto Acre, resultou na prisão de um elemento que utilizava o serviço de mototáxi para traficar drogas. Com ele, os militares encontraram 216 trouxinhas de cocaína, 371 tabletes de maconha, celulares e R$ 749,00.

O mototaxista foi liberado. Mas, o passageiro foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) por homens do 3º Batalhão de Polícia Militar, com o apoio do Grupo Tático.

Na última semana, um homem foi preso levando drogas para Vila do V. Ele estava em um uber quando foi preso. O motorista de aplicativo foi liberado por não ter nada com crime.

