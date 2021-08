Governo da Bolivia se reúnem com Polícia Civil do Acre na fronteira para traçar metas contra a violência

Uma importante reunião envolvendo forças de segurança da Bolívia e do Acre aconteceu na cidade de Cobija, capital do estado de Pando. A principal pauta seria o aumento da violência que vem sendo registrado nos últimos meses envolvendo facções brasileiras e boliviana na região de fronteira.

No encontro, se fez presente os delegados Carla Ivane e Luís Tonini, além de assessores, como também, o Vice-Ministro de Segurança Cidadã da Bolívia, Lic Roberto Ríos, o Comandante General da Polícia Boliviana, Coronel Máximo Jhonny Aguilera Montecinos, Senadora Nacional H. Eva Luz Humerez Alvez, o Comandante Departamental de Polícia de Pando, Coronel Carlos Eduardo Fernández Orellana e por final, o Diretor de Segurança Cidadã do Governo Autónomo Municipal de Cobija, Gonzalo Rene Caballero Lazo de La Vega.

Uma das principais pautas que foi debatida, seria a presença de foragidos da justiça do Brasil, que vem buscando guarida no lado boliviano, onde as autoridades acreanas ficam impedidas de agir.

Foi identificado através de vídeos de segurança, que os assassinos da comerciante boliviana Maria Augência, ocorrido no dia 4 passado, estão escondidos no lado boliviano. Foi levantado que saíram do lado boliviano, praticaram o latrocínio e retornaram, além de serem os principais suspeitos de estarem assaltando e levando motos para receptadores bolivianos.

Foi levantado que, havia rumores e comentários em redes sociais, principalmente no lado boliviano, de um possível protesto por parte da população que poderia resultar no bloqueio de das pontes que liga Cobija às cidades de Brasiléia e Epitaciolândia.

Coincidência ou não, o Vice-Ministro do País esteve na fronteira para saber dos fatos e foi tomado providencias, já enviando um grupo de militares para atuar na fronteira. O trabalho será chamado de “Fronteira Segura”.

O governo do Acre e Federal, através da Secretaria de Segurança Pública do Acre ainda não se manifestou em relação a reunião ocorrida na fronteira.

Atualização

Foi avisado que o Secretário de Segurança do Acre que se encontra em Cruzeiro do Sul, acompanhando os trabalhos ‘Sejusp Itinerante’ na região.

O mesmo já se disponibilizou a se encontrar com as autoridades bolivianas na próxima semana, onde estarão reforçando a parceria no combate aos crimes na fronteira.