Sindicato dos Lojistas do Comércio de Brasiléia

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Brasiléia, CNPJ: 18.519.615/0001-94, no uso de suas atribuições e prerrogativas estatutárias, CONVOCA as empresas integrantes da categoria econômica dos lojistas do comércio (estabelecimentos de tecidos, de vestuário, adorno e acessórios, de objetos de arte, de louças finas, de cirurgia, de móveis e congêneres) integrante do 2º Grupo – Comércio Varejista – do Plano da Confederação Nacional do Comércio, estabelecidas no município de Brasiléia – Acre, para no dia 25 de setembro de 2025 às 8h, reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária na sede da entidade, localizada na Rua Manoel Ribeiro nº 647, Bairro Raimundo Chaar, Brasiléia (AC), CEP nº 69.932-970, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

01 – Alteração do Estatuto, para adequação da denominação e representação constante do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério do Trabalho e Emprego.

02 – Outros assuntos de interesse da categoria.

Brasiléia – Acre, 29 de agosto de 2025.

José Luiz Revollo Junior

Presidente

