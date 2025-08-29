Extra
Sindicato dos Lojistas do Comércio de Brasiléia – EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Sindicato dos Lojistas do Comércio de Brasiléia
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Brasiléia, CNPJ: 18.519.615/0001-94, no uso de suas atribuições e prerrogativas estatutárias, CONVOCA as empresas integrantes da categoria econômica dos lojistas do comércio (estabelecimentos de tecidos, de vestuário, adorno e acessórios, de objetos de arte, de louças finas, de cirurgia, de móveis e congêneres) integrante do 2º Grupo – Comércio Varejista – do Plano da Confederação Nacional do Comércio, estabelecidas no município de Brasiléia – Acre, para no dia 25 de setembro de 2025 às 8h, reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária na sede da entidade, localizada na Rua Manoel Ribeiro nº 647, Bairro Raimundo Chaar, Brasiléia (AC), CEP nº 69.932-970, para deliberarem sobre a seguinte pauta:
01 – Alteração do Estatuto, para adequação da denominação e representação constante do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério do Trabalho e Emprego.
02 – Outros assuntos de interesse da categoria.
Brasiléia – Acre, 29 de agosto de 2025.
José Luiz Revollo Junior
Presidente
Meninas do Jordão encaram maratona de viagem para disputar competição de basquete 3×3
Após três dias de deslocamento por rio, estrada e avião, equipe chega a Manaus para representar o Acre em torneio nacional.
Foram três dias navegando pelo rio, deixando para trás a cidade de Jordão, até chegar em Tarauacá. De lá, seguiram em ônibus rumo a Rio Branco.
Já na manhã desta quinta-feira (28), as atletas do basquete 3×3 não perderam tempo: no Colégio Acreano, realizaram o último treino sob a orientação do professor Maycon, mostrando foco e determinação.
Às 23h, as jogadoras embarcam em voo para Manaus, onde vão representar o Acre em mais uma etapa da competição.
A trajetória é marcada por esforço, superação e paixão pelo esporte, transformando cada quilômetro percorrido em símbolo de coragem e fé nos próprios sonhos.
Polícia Civil impede que moto roubada em Xapuri fosse levada para a Bolívia
Dupla tentou fugir, mas foi detida em barreira montada na BR-317, em Epitaciolândia
Uma ação da Polícia Civil realizada na manhã desta quinta-feira (28), em Epitaciolândia, frustrou a tentativa de levar para a Bolívia uma moto roubada na zona rural de Xapuri.
De acordo com as investigações, o veículo, uma Honda Bros vermelha, placa QWP 2F39, havia sido roubado por encomenda de um grupo criminoso para o pagamento de dívida. No lado boliviano, já havia um receptador aguardando a entrega.
Durante a operação, policiais montaram uma barreira na BR-317, km 3, onde deram ordem de parada à dupla que transportava a motocicleta. Os suspeitos tentaram fugir, mas foram perseguidos e interceptados próximo ao Fórum da Comarca de Epitaciolândia.
O condutor foi identificado como Jacó Batista da Silva, 19 anos. O passageiro, um adolescente de 16 anos, também foi apreendido. Ambos foram conduzidos à delegacia sob coordenação do delegado Erick Maciel, onde permanecerão à disposição da Justiça e do Conselho Tutelar.
Acre ganha prêmio inédito para reconhecer empreendedores locais
Premiação leva o nome do empresário Rodrigo Pires e terá seis categorias na edição de 2025
A Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), em parceria com o Conselho do Jovem Empreendedor (Conjove), a Federacre, o Cmec e a Agência PWS, lançou oficialmente nesta quarta-feira (27) o Prêmio Rodrigo Pires de Empreendedorismo, durante coletiva de imprensa realizada em Rio Branco. O evento contou com a presença da presidente da Acisa, Patrícia Dossa, da representante do Conjove, Karenna Lima, além de convidados.
A iniciativa nasce com o objetivo de valorizar, incentivar e reconhecer os empreendedores acreanos que contribuem para transformar o cenário empresarial, com destaque para criatividade, inovação, resiliência e impacto social positivo.
De acordo com Patrícia Dossa, a premiação deverá ser realizada anualmente e, em breve, alcançará outros municípios do estado. “Cada município, por meio de associações ou entidades interessadas, poderá realizar a etapa local do prêmio e depois participar da grande final em Rio Branco”, explicou.
Inspirada na trajetória do empresário Rodrigo Pires, a premiação busca fortalecer o ecossistema empreendedor, estimular a competitividade saudável, o associativismo e a responsabilidade social.
A edição 2025 contará com seis categorias:
- Inovação em Gestão Empresarial
- Responsabilidade Socioambiental
- Empreendedorismo Feminino
- Transformação Digital
- Associativismo
- Revelação Empresarial do Ano
O cronograma prevê inscrições gratuitas entre 27 de agosto e 10 de setembro; votação popular de 16 de setembro a 5 de outubro; e a cerimônia de premiação no dia 10 de outubro, com transmissão ao vivo pela TV aberta e internet, além de ampla divulgação nas mídias digitais e offline.
Contatos:
www.acisaac.org.br
Telefone: (68) 3216-7000
