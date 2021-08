Tomógrafo, melhorias de ramais, Parque Centenário e prestação de contas de ex-prefeitos são temas em Sessão na Câmara de Brasiléia

Câmara Municipal de Brasileia realiza 20ª Sessão Ordinária da 15º legislatura

A Câmara Municipal de Brasileia realizou na manhã do dia 10 de agosto, a Vigésima Sessão ordinária de 2021. Estiveram presentes os vereadores Elenilson Cruz (PT), Reinaldo Gadelha (MDB), Marinete Mesquita (PT), Jurandir Queiroz (PROS), Leomar Barbosa (PSD), Marquinho Tibúrcio (MDB), Neiva Badotte (PSB), Jorge da Laura (PT), Leonir Castro (PP), Rogerio Pontes (PROS) e a presidente da Câmara, Arlete Amaral (SD).

Em uso a Tribuna os vereadores solicitaram:

Vereador Jurandir Queiroz (PROS): O parlamentar no uso de suas atribuições, Iniciou sua fala cumprimentando os presentes no recinto e deixando claro que as explicações dadas pelos procuradores municipais foram satisfatórias para o parlamentar. Parabenizou o ótimo trabalho que está sendo feito pelo secretário de obras Lima, iniciando suas indicações solicitou que seja vista com carinho a situação no ramal do Km 10 tendo em vista que é um trecho pequeno e que precisa de uma intervenção do poder público para que assim seja garantida trafegabilidade principalmente no período invernoso que se aproxima. Dando continuidade o Nobre edil demonstra seu descontentamento com o hospital regional, segundo o vereador o hospital tem uma estrutura gigantesca, porém falta gestão por parte do governo do Estado, finalizou solicitando mais a acessibilidade por parte do governo Estadual.

Vereador Leomar Barbosa (PSD): O parlamentar no uso de suas atribuições, começou a sua fala fazendo um apelo para que o governador do Estado repense o tratamento e a falta de respeito que o mesmo está tendo com o município, em virtude de várias promessas não cumpridas e recentemente pelo o ocorrido no aniversário do município, que o governo trouxe várias maquinas apenas para desfilar e logo em seguida levaram de volta. Iniciando suas indicações solicitou ao secretário de obras, ao encarregado pela parte da iluminação pública que realize o serviço de iluminação nas duas ladeiras do bairro Marcos Galvão 2, tendo em vista que está na iminência de ocorrer acidentes por conta da escuridão que se encontra os locais, dando seguimento expressou ainda a sua vontade pela realização de uma audiência pública para tratar sobre a avenida Manoel Marinho Monte, pois se faz necessário buscar alternativas tendo em vista o grande fluxo de veículos e a elevada quantidade de acidentes que acontecem no local.

Vereador Lessando Jorge (PT): O parlamentar no uso de suas atribuições, deu início a sua fala agradecendo a vinda dos procuradores municipais a câmara de vereadores, e cumprimentando os presentes na sala de sessões. Ressalta a importância da vinda dos procuradores, pois os mesmos esclareceram as dúvidas que os parlamentares tinham sobre o projeto em questão. Finaliza sua fala mais uma vez agradecendo a todos os presentes na sessão.

Vereadora Neiva Badotti (PSB): A parlamentar no uso de suas atribuições, trouxe boas notícias para a população, a mesma esteve em agenda na Sesacre e segundo informações que a vereadora coletou o tomógrafo deverá ser inaugurado ainda esta semana no hospital regional, beneficiando assim os moradores de toda regional do Alto Acre. Além disso será inaugurado o serviço de infectologia, que da mesma forma irá atender e beneficiar toda regional. Além do mais será contratado um profissional medico que tem o aparelho de endoscopia portátil, para esta vindo ao hospital de uma a duas vezes na semana realizar esse tipo de exame. Solicita junto a prefeitura de Brasiléia o projeto de revitalização do parque centenário, para o poder legislativo saber o que será construído no local. Pede também que seja solicitado junto a PM que sejam realizadas rondas diurnas no parque, tendo em vista os constantes assaltos que acontecem na região.

Vereadora Marinete Mesquita (PT): A parlamentar no uso de suas atribuições, iniciou fazendo uma solicitação a secretaria de obras, que viabilize melhorias em toda a extensão do ramal da Aurora (KM75), tendo em vista a necessidade um paliativo no mesmo. Pede encarecidamente que o primeiro ramal do Polo seja viabilizado, pois o mesmo está na iminência de ficar sem condições para trafegabilidade. Solicita junto a presidente da câmara que as prestações de contas tanto da ex-prefeita Leila Galvão quanto do ex-prefeito Everaldo Gomes sejam colocadas à disposição dos parlamentares da atual legislatura, para que os mesmos possam apreciar e fazer com que tramite o quanto antes.

Vereador Marquinhos (MDB): O parlamentar no uso de suas atribuições, parabeniza o senador Marcio Bittar, pois o mesmo irá alocar 6 milhões para o município de Brasiléia para infraestrutura. Solicita que seja enviado um oficio para o gabinete do senador Marcio Bittar, para que dentro desse montante que será enviado para o município de Brasiléia, seja incluído o bairro Alberto Castro, as duas piores ruas, que é a rua Luiz Revollo e a Rua Antônio de Almeida Campos, pois as mesmas se encontram em uma situação precária. Solicita junto ao Depasa respostas em relação ao motivo pelo qual não está caindo água no bairro Eldorado, segundo denúncias feitas ao vereador os moradores já estão a três dias sem água nas suas casas. De oportuno parabeniza o DNIT pela reunião realizada na casa do povo, na terça-feira passada. Principalmente o superintendente Carlos Morais pelos avanços que o mesmo tem conseguido a respeito dos pedidos dos parlamentares.

Vereador Rogerio Pontes (PROS): O parlamentar no uso de suas atribuições, iniciou sua fala parabenizando o secretário de obras, pelo belo trabalho que ele vem realizando a frente de sua pasta. De oportuno solicita a secretaria competente, que sejam realizadas melhorias no ramal do Porto Carlos, já é a terceira vez que o vereador solicita melhorias no local e até o momento o trabalho não foi realizado. Também solicita melhorias no ramal do Picadão (km 59), os trabalhos foram iniciados no final do verão do ano passado e até o presente momento não foram concluídos, que sejam finalizadas as melhorias tendo em vista que a comunidade necessita de trafegabilidade. Dando segmento, solicita ao secretário Joãozinho explicações junto ao poder legislativo, sobre o que vem acontecendo a respeito dos ACS, que em vários bairros está em falta atualmente.

Vereadora Arlete Amaral (SDD): A parlamentar no uso de suas atribuições, iniciou reforçando um pedido que a mesma já fez, para que seja realizado um recapeamento na rua 12 de outubro, tendo em vista que é um local de grande fluxo de veículos. Aproveita para agradecer a resposta do superintendente do DNIT Carlos Morais, a respeito das demandas solicitadas pelos parlamentares. Solicita ao órgão competente melhorias no sinal que se localiza na rua 12 de Outubro, pois o mesmo se encontra com problemas atualmente, e que depois das 22:00h de cada dia o mesmo seja colocado em alerta afim de evitar problemas como assaltos aos indivíduos que ali transitam. Reforça o pedido de melhorias para o ramal do km 67, o mesmo necessita de um paliativo urgente.