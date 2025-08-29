Extra
Prefeitura de Brasiléia recebe motos e recursos para iluminação pública de emenda parlamentar
A Prefeitura de Brasiléia recebeu nesta sexta-feira (29), três motocicletas Bros 0 km, modelo 2025, e recursos para a melhoria da iluminação pública.
O investimento, no valor de R$ 100 mil, é resultado de emenda parlamentar do deputado estadual Arlenilson Cunha.
O prefeito Carlinhos do Pelado ressaltou que as motos serão fundamentais para reforçar o trabalho das equipes das secretarias municipais. “Essa emenda é de grande importância para o nosso município e chega bem na hora. Foram R$ 50 mil aplicados na compra das três motos bros 0 km, modelo 2025, que serão destinadas às secretarias de Educação e Saúde, garantindo os serviços de qualidade e com segurança. O restante do recurso será investido na aquisição de equipamentos de eletricidade para ampliar e melhorar a iluminação pública. Ganha a cidade, ganha a população com mais segurança, qualidade de vida e serviços públicos mais rápido e práticos”, afirmou.
O deputado estadual Arlenilson Cunha destacou a importância de apoiar áreas essenciais para a população. “O nosso mandato tem o compromisso de investir em melhorias que chegam diretamente às pessoas. Essas motos novas, destinadas à Educação e à Saúde, somadas ao investimento na iluminação pública, vão fortalecer o trabalho da gestão municipal e beneficiar milhares de cidadãos em Brasileia”, destacou.
A solenidade de entrega aconteceu em frente à sede da Prefeitura de Brasiléia e contou com a presença de autoridades locais, servidores e membros da comunidade.
Sindicato dos Lojistas do Comércio de Brasiléia – EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Sindicato dos Lojistas do Comércio de Brasiléia
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Brasiléia, CNPJ: 18.519.615/0001-94, no uso de suas atribuições e prerrogativas estatutárias, CONVOCA as empresas integrantes da categoria econômica dos lojistas do comércio (estabelecimentos de tecidos, de vestuário, adorno e acessórios, de objetos de arte, de louças finas, de cirurgia, de móveis e congêneres) integrante do 2º Grupo – Comércio Varejista – do Plano da Confederação Nacional do Comércio, estabelecidas no município de Brasiléia – Acre, para no dia 25 de setembro de 2025 às 8h, reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária na sede da entidade, localizada na Rua Manoel Ribeiro nº 647, Bairro Raimundo Chaar, Brasiléia (AC), CEP nº 69.932-970, para deliberarem sobre a seguinte pauta:
01 – Alteração do Estatuto, para adequação da denominação e representação constante do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério do Trabalho e Emprego.
02 – Outros assuntos de interesse da categoria.
Brasiléia – Acre, 29 de agosto de 2025.
José Luiz Revollo Junior
Presidente
Meninas do Jordão encaram maratona de viagem para disputar competição de basquete 3×3
Após três dias de deslocamento por rio, estrada e avião, equipe chega a Manaus para representar o Acre em torneio nacional.
Foram três dias navegando pelo rio, deixando para trás a cidade de Jordão, até chegar em Tarauacá. De lá, seguiram em ônibus rumo a Rio Branco.
Já na manhã desta quinta-feira (28), as atletas do basquete 3×3 não perderam tempo: no Colégio Acreano, realizaram o último treino sob a orientação do professor Maycon, mostrando foco e determinação.
Às 23h, as jogadoras embarcam em voo para Manaus, onde vão representar o Acre em mais uma etapa da competição.
A trajetória é marcada por esforço, superação e paixão pelo esporte, transformando cada quilômetro percorrido em símbolo de coragem e fé nos próprios sonhos.
Polícia Civil impede que moto roubada em Xapuri fosse levada para a Bolívia
Dupla tentou fugir, mas foi detida em barreira montada na BR-317, em Epitaciolândia
Uma ação da Polícia Civil realizada na manhã desta quinta-feira (28), em Epitaciolândia, frustrou a tentativa de levar para a Bolívia uma moto roubada na zona rural de Xapuri.
De acordo com as investigações, o veículo, uma Honda Bros vermelha, placa QWP 2F39, havia sido roubado por encomenda de um grupo criminoso para o pagamento de dívida. No lado boliviano, já havia um receptador aguardando a entrega.
Durante a operação, policiais montaram uma barreira na BR-317, km 3, onde deram ordem de parada à dupla que transportava a motocicleta. Os suspeitos tentaram fugir, mas foram perseguidos e interceptados próximo ao Fórum da Comarca de Epitaciolândia.
O condutor foi identificado como Jacó Batista da Silva, 19 anos. O passageiro, um adolescente de 16 anos, também foi apreendido. Ambos foram conduzidos à delegacia sob coordenação do delegado Erick Maciel, onde permanecerão à disposição da Justiça e do Conselho Tutelar.
