Meninas do Jordão encaram maratona de viagem para disputar competição de basquete 3×3
Após três dias de deslocamento por rio, estrada e avião, equipe chega a Manaus para representar o Acre em torneio nacional.
Foram três dias navegando pelo rio, deixando para trás a cidade de Jordão, até chegar em Tarauacá. De lá, seguiram em ônibus rumo a Rio Branco.
Já na manhã desta quinta-feira (28), as atletas do basquete 3×3 não perderam tempo: no Colégio Acreano, realizaram o último treino sob a orientação do professor Maycon, mostrando foco e determinação.
Às 23h, as jogadoras embarcam em voo para Manaus, onde vão representar o Acre em mais uma etapa da competição.
A trajetória é marcada por esforço, superação e paixão pelo esporte, transformando cada quilômetro percorrido em símbolo de coragem e fé nos próprios sonhos.
Polícia Civil impede que moto roubada em Xapuri fosse levada para a Bolívia
Dupla tentou fugir, mas foi detida em barreira montada na BR-317, em Epitaciolândia
Uma ação da Polícia Civil realizada na manhã desta quinta-feira (28), em Epitaciolândia, frustrou a tentativa de levar para a Bolívia uma moto roubada na zona rural de Xapuri.
De acordo com as investigações, o veículo, uma Honda Bros vermelha, placa QWP 2F39, havia sido roubado por encomenda de um grupo criminoso para o pagamento de dívida. No lado boliviano, já havia um receptador aguardando a entrega.
Durante a operação, policiais montaram uma barreira na BR-317, km 3, onde deram ordem de parada à dupla que transportava a motocicleta. Os suspeitos tentaram fugir, mas foram perseguidos e interceptados próximo ao Fórum da Comarca de Epitaciolândia.
O condutor foi identificado como Jacó Batista da Silva, 19 anos. O passageiro, um adolescente de 16 anos, também foi apreendido. Ambos foram conduzidos à delegacia sob coordenação do delegado Erick Maciel, onde permanecerão à disposição da Justiça e do Conselho Tutelar.
Acre ganha prêmio inédito para reconhecer empreendedores locais
Premiação leva o nome do empresário Rodrigo Pires e terá seis categorias na edição de 2025
A Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), em parceria com o Conselho do Jovem Empreendedor (Conjove), a Federacre, o Cmec e a Agência PWS, lançou oficialmente nesta quarta-feira (27) o Prêmio Rodrigo Pires de Empreendedorismo, durante coletiva de imprensa realizada em Rio Branco. O evento contou com a presença da presidente da Acisa, Patrícia Dossa, da representante do Conjove, Karenna Lima, além de convidados.
A iniciativa nasce com o objetivo de valorizar, incentivar e reconhecer os empreendedores acreanos que contribuem para transformar o cenário empresarial, com destaque para criatividade, inovação, resiliência e impacto social positivo.
De acordo com Patrícia Dossa, a premiação deverá ser realizada anualmente e, em breve, alcançará outros municípios do estado. “Cada município, por meio de associações ou entidades interessadas, poderá realizar a etapa local do prêmio e depois participar da grande final em Rio Branco”, explicou.
Inspirada na trajetória do empresário Rodrigo Pires, a premiação busca fortalecer o ecossistema empreendedor, estimular a competitividade saudável, o associativismo e a responsabilidade social.
A edição 2025 contará com seis categorias:
- Inovação em Gestão Empresarial
- Responsabilidade Socioambiental
- Empreendedorismo Feminino
- Transformação Digital
- Associativismo
- Revelação Empresarial do Ano
O cronograma prevê inscrições gratuitas entre 27 de agosto e 10 de setembro; votação popular de 16 de setembro a 5 de outubro; e a cerimônia de premiação no dia 10 de outubro, com transmissão ao vivo pela TV aberta e internet, além de ampla divulgação nas mídias digitais e offline.
Contatos:
www.acisaac.org.br
Telefone: (68) 3216-7000
“Nasci de novo”: repórter que sobreviveu a grave acidente emociona ao falar sobre fé e superação
Quem faz a notícia, por vezes, vira notícia. Foi o que aconteceu com Otávio Damasceno, repórter de 20 anos que sofreu um acidente de moto no último dia 11 de agosto. Para ele, a história não se resumiu a uma tragédia, mas se transformou em um verdadeiro milagre de superação. Após 14 dias de internação, incluindo um período na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o jovem voltou para casa com a família, carregando uma nova perspectiva sobre a vida.
Em entrevista ao ContilNet, Otávio contou que não se lembra de absolutamente nada do momento da colisão com o ônibus escolar e foi reconstruindo os acontecimentos por meio dos relatos da família. “Eu não lembro absolutamente de nada do momento do acidente,” relata Otávio, com um tom de quem ainda processa a realidade. Ele acordou no pronto-socorro desorientado, em um estado que ele descreve como um sonho.
Segundo ele, não há explicação para sua sobrevivência que não passe pela fé. O repórter afirmou que enxerga o episódio como um milagre de Deus em sua vida.
A mãe, Maria Antônia Nascimento, e a avó, dona Raimunda, também estavam presentes durante a entrevista e não contiveram a emoção ao falar sobre o retorno do jovem para casa. “É como se ele tivesse nascido de novo. Agradeço a cada pessoa que orou por ele. Cada oração fez diferença na vida do meu filho”, disse Maria.
Já dona Raimunda revelou que só voltou a dormir e a se alimentar depois da volta do neto. “O pesadelo acabou. Hoje eu consigo sorrir e agradecer a Deus por esse milagre”.
Além das marcas físicas, como a fratura no braço que exigiu cirurgia, e diante de situação tão delicada, Otávio fez questão de compartilhar uma reflexão. Ele defendeu que as pessoas não devem esperar o futuro para demonstrar amor ou ajudar o próximo, já que o amanhã pertence a Deus.
“Se você puder dizer que ama alguém, diga hoje. Se puder ajudar alguém, ajude hoje. Porque o amanhã pertence a Deus. Eu não sou santo, mas sou positivo, e acredito que Deus me usou para ensinar outras pessoas a valorizar a vida e a fé”, declarou.
O repórter também agradeceu o apoio recebido de colegas de trabalho e até de seu patrão, que foi visitá-lo no hospital. Para ele, cada gesto de carinho foi fundamental em sua recuperação.
Apesar de ainda precisar de cuidados médicos, Otávio não esconde a ansiedade de voltar à rotina. “Noticiar é bom, mas virar notícia não é. Estou com muita saudade de comunicar, de acordar cedo para levar informação para quem me acompanha. Essa vontade de voltar logo vai acelerar minha recuperação”, afirmou.
ASSISTA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA:
