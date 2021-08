Governo investe na ortopedia do PS e mais de 350 procedimentos são realizados em 30 dias

Em um mês. após investimento do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), que contratou uma empresa para cuidar da área de ortopedia do Pronto-Socorro (PS) de Rio Branco, já foram realizadas 358 procedimentos, sendo que diariamente cerca de 30 pessoas dão entrada na unidade para atendimento de urgência em trauma, ou seja, ortopedia.

Pronto-Socorro foi a unidade a receber os primeiros pacientes com Covd-19 Foto Odair Leal/Secom

De uma média de 30 pacientes diários que procuram o PS com demanda ortopédica, 11 deles ficam internados. “Os pacientes têm tido resolução dos seus casos mais rapidamente. Os leitos giram bastante, diariamente são dadas muitas altas. O problema é que seguimos com muitas entradas. A equipe opera o dia inteiro e a noite”, destacou a diretora do PS, Carolina Roque.

O objetivo da gestão, sob o comando do governador Gladson Cameli, é promover exatamente essa rotatividade, fazendo com que os casos tenham resolutividade. Entretanto, é necessário atentar ao fato de que a maior demanda da área, atualmente, é com cirurgias dos pacientes vítimas de acidente de trânsito.

Mesmo com a pandemia, que conseguiu muitos dos recursos em todos os estados do Brasil, o governo do Acre conseguiu realizar a reforma do Centro Cirúrgico do PS Foto: Odair Leal/Secom

Mesmo com a pandemia, que conseguiu muitos dos recursos em todos os estados do Brasil, o governo do Acre conseguiu realizar a reforma do Centro Cirúrgico do PS. Ainda de acordo com a diretora as equipes estão retomando os planos.

“A obra de ampliação do pronto socorro voltou a ser executada e temos o projeto de reforma da unidade de terapia intensiva do PS que vai começar em breve”, explicou Carolina Roque.

Recentemente, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Desenvolvimento (Seinfra), retomou as obras de reforma e ampliação do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), que estavam paralisadas por problemas técnicos relacionados a licitação.

A obra prevê a construção de 54 enfermarias anexas ao hospital, que, além de ampliar o atendimento, vão garantir mais conforto aos pacientes e melhores condições de trabalho aos servidores e conta com recurso orçado em R$ 7 milhões, oriundo do Banco Mundial em parceria com o governo do Estado.