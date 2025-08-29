Prefeitura leva mais uma edição do programa “Assis Brasil Mais Saúde pra Você” à comunidade Bélgica

Tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo

O Dia Nacional de Combate ao Fumo, celebrado no dia 29 de agosto, é uma oportunidade para alertar a população sobre os riscos do cigarro e reforçar os cuidados com a saúde. Em Rio Branco, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, desenvolve um trabalho contínuo de prevenção e apoio aos fumantes que desejam abandonar o vício.

Considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), uma das principais causas de morte evitável no mundo, o tabagismo está relacionado a doenças como câncer de pulmão, enfisema, bronquite crônica, infarto e acidente vascular cerebral (AVC). Além de comprometer a saúde do fumante, a fumaça do cigarro também afeta quem convive no mesmo ambiente.

Nas unidades de saúde do município, os grupos de combate ao tabagismo oferecem acompanhamento multiprofissional, rodas de conversa, suporte médico e psicológico, além de orientação sobre o uso de medicamentos que auxiliam no processo de parar de fumar. O objetivo é apoiar os fumantes em cada etapa da mudança de hábito, promovendo mais qualidade de vida.

Um dos exemplos de superação é o do pedreiro Gilson de Lima Nunes, 36 anos, entrevistado durante um encontro do grupo de tabagismo. Fumante desde a adolescência, ele buscou ajuda na unidade de saúde do bairro e passou a frequentar o grupo, recebendo acompanhamento multiprofissional e utilizando o adesivo de nicotina disponibilizado pelo SUS.

Gilson relembra: “Fumei durante 20 anos e chegava a consumir duas carteiras por dia. Depois que procurei ajuda na unidade de saúde e comecei a participar do grupo, passei a usar o adesivo que eles disponibilizam. Hoje já consigo sentir a diferença, reduzindo quase 90% do consumo. Sei que não é fácil, mas com apoio fica muito mais possível deixar o cigarro de lado”, salientou.

A Prefeitura de Rio Branco orienta os cidadãos que desejam largar o cigarro a procurarem a unidade de saúde mais próxima para receber informações sobre os grupos disponíveis.