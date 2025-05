Estado intensifica os serviços de 36 obras em todo o Acre

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), determinou nesta segunda-feira, 5, o intensifica os trabalhos de 36 obras em todas as regionais do estado, como parte da programação de intensificar as ações da Operação Verão 2025. Os serviços, que envolvem pavimentação de rodovias, requalificação de vias urbanas, construção de pontes e melhorias em ramais, têm previsão de retomada a partir desta terça-feira, 6 de maio.

O governador Gladson Camelí frisou a importância de intensificar o trabalho para que as obras iniciadas sejam concluídas o quanto antes.

“Com o início do período seco vamos intensificar os trabalhos nas obras que estão sendo feitas em todo o nosso estado. Nosso objetivo é entregar todas o quanto antes para beneficiar a população acreana, garantindo sempre o direito de ir e vir”, disse.

De acordo com a presidente do Deracre, Sula Ximenes, todas as obras estão contratadas e terão intensificação progressiva ao longo do mês de maio, conforme a liberação financeira do governo federal e a logística das frentes de serviço. Além disso, seguem em execução as obras da Orla do Rio Acre, em Brasileia; da Ponte da Sibéria, em Xapuri; e da passarela sobre o Rio Amônia, em Marechal Thaumaturgo.

“O governador Gladson Camelí foi claro ao determinar que 2025 será o ano da execução. Nosso papel é garantir que as obras avancem, com qualidade, responsabilidade e resultados reais para a população acreana”, afirmou Sula.

Com um investimento total de R$ 611 milhões, os recursos refletem o compromisso do Estado com a infraestrutura e o desenvolvimento urbano e rural. O objetivo é garantir melhor trafegabilidade, ampliar a integração entre os municípios e oferecer mais segurança e qualidade de vida à população.

Entre os principais investimentos do Estado estão a implantação e pavimentação da Rodovia AC-380 e da Rodovia AC-445, em dois lotes. Também estão previstas obras no Ramal dos Paulistas, em dois lotes. A construção da ponte sobre o Rio Andirá e a restauração da Rodovia AC-405 também estão incluídas no pacote.

Na zona rural de Rio Branco, o melhoramento de pontos críticos de ramais será feito em três lotes. Em Sena Madureira, será realizada a pavimentação asfáltica com implantação de ciclovia na Rua Adolar.

Em Capixaba haverá a qualificação e adequação de vias urbanas. As rodovias estaduais AC-10, AC-40 e AC-475 também receberão serviços de pavimentação, em diferentes lotes.

Além disso, sete municípios serão contemplados com adequações de estradas vicinais: Acrelândia, Porto Acre, Capixaba, Xapuri, Brasileia, Manoel Urbano e Tarauacá. No meio urbano, diversas cidades receberão melhorias.

Em Feijó haverá pavimentação em via urbana. Já a requalificação de vias urbanas será realizada em Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Manoel Urbano e Tarauacá. Em Rio Branco, estão previstas obras de pavimentação com drenagem, melhorias no Alto Santo e pavimentação em tijolo maciço em bairros da capital.

