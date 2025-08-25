Justiça decreta prisão de assaltante baleado em confronto com a PM em Rio Branco

Decisão foi tomada em audiência de custódia; comparsa menor de idade morreu durante troca de tiros no Ramal da Judia.

A Justiça do Acre decretou, nesta segunda-feira (25), a prisão preventiva de Elenildo de Oliveira Dantas, de 18 anos, baleado em um confronto com policiais militares do 2º Batalhão, em Rio Branco. A decisão foi proferida pelo juiz da Vara das Garantias, durante audiência de custódia realizada no Fórum Criminal.

Elenildo, conhecido como “De Menor”, permanece internado no Pronto-Socorro da capital, sob escolta policial, após passar por cirurgia. Assim que receber alta médica, será encaminhado ao presídio.

O acusado foi atingido durante tiroteio ocorrido no último sábado (24), no Ramal da Judia, bairro Belo Jardim, quando ele e um adolescente de 16 anos, identificado como Pablo Renan Alves, trocaram tiros com a polícia. O menor não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo a investigação, a dupla havia invadido uma empresa e rendido uma vítima durante o assalto. Na fuga, foram localizados por militares do 2º BPM, reagiram à abordagem e acabaram alvejados.

Elenildo possui uma ficha criminal extensa, com passagens por tráfico de drogas, roubo, desobediência e posse ilegal de arma de fogo.

Comentários