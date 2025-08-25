Extra
Justiça decreta prisão de assaltante baleado em confronto com a PM em Rio Branco
Decisão foi tomada em audiência de custódia; comparsa menor de idade morreu durante troca de tiros no Ramal da Judia.
A Justiça do Acre decretou, nesta segunda-feira (25), a prisão preventiva de Elenildo de Oliveira Dantas, de 18 anos, baleado em um confronto com policiais militares do 2º Batalhão, em Rio Branco. A decisão foi proferida pelo juiz da Vara das Garantias, durante audiência de custódia realizada no Fórum Criminal.
Elenildo, conhecido como “De Menor”, permanece internado no Pronto-Socorro da capital, sob escolta policial, após passar por cirurgia. Assim que receber alta médica, será encaminhado ao presídio.
O acusado foi atingido durante tiroteio ocorrido no último sábado (24), no Ramal da Judia, bairro Belo Jardim, quando ele e um adolescente de 16 anos, identificado como Pablo Renan Alves, trocaram tiros com a polícia. O menor não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Segundo a investigação, a dupla havia invadido uma empresa e rendido uma vítima durante o assalto. Na fuga, foram localizados por militares do 2º BPM, reagiram à abordagem e acabaram alvejados.
Elenildo possui uma ficha criminal extensa, com passagens por tráfico de drogas, roubo, desobediência e posse ilegal de arma de fogo.
Dupla é condenada a mais de 50 anos por execução no Recanto dos Buritis
Alexsander “Mucurão” e Alisson “Pinóquio” foram considerados culpados pelo assassinato de João Luiz Cunha, executado a tiros dentro de casa em 2020.
Em sessão do júri popular realizada nesta segunda-feira (25), no Fórum Criminal de Rio Branco, o Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri condenou Alexsander Pereira de Souza, conhecido como “Mucurão”, e Alisson Batista Alves, apelidado de “Pinóquio”, a penas que somam mais de 50 anos de prisão.
Os dois foram considerados culpados pela execução de João Luiz de Aguiar Cunha, o “Lorim”, morto a tiros em 2 de agosto de 2020, dentro de sua casa, na Rua Juscelino Kubitschek, bairro Recanto dos Buritis, no 2º Distrito da capital acreana.
De acordo com a denúncia do Ministério Público, os acusados invadiram a residência e dispararam diversas vezes contra a vítima, grande parte dos tiros efetuados a curta distância. A investigação apontou que o crime foi motivado por rivalidade entre facções criminosas.
Por determinação do chamado “tribunal do crime”, João Luiz foi sentenciado à morte por morar em uma área dominada por grupo rival.
Alexsander recebeu a maior pena, 30 anos de reclusão em regime fechado. Já Alisson foi condenado a 21 anos. A defesa ainda pode recorrer da decisão.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE ADIAMENTO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2025 – COMPRAS.GOV 90017/2025
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Aquisição de materiais permanentes, visando atender às necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Brasiléia – AC.
Data da Abertura: 09 de setembro de 2025, às 09h30min (horário de Brasília).
O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta a partir do dia 26/08/2025 nos seguintes endereços eletrônicos: https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/, https://www.gov.br/compras/pt-br e https://www.brasileia.ac.gov.br/.
Brasiléia/AC, 25 de agosto de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CMPL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 005/2025.
DATA PARA RETIRADA DO EDITAL: 25/08/2025 à 08/09/2025.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço.
DATA DE ABERTURA: 09 de setembro de 2025, a partir das 10:00 horas (horário de Brasília-DF), através do site www.comprasnet.gov.br. O edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, através dos endereços eletrônicos: [email protected] ewww.comprasnet.gov.br.
OBJETO: Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia/AC.
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia reserva-se ao direito de a todo e qualquer tempo, desistir, revogar adiar ou mesmo anular total ou parcialmente esta Licitação, sem que isto represente direito dos interessados a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação dos valores.
Epitaciolândia/AC, 25 de agosto de 2025.
Agleison Rodrigues dos Santos
Agente de Contratação
Decreto n° 072/2025
