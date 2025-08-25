Dupla é condenada a mais de 50 anos por execução no Recanto dos Buritis

Alexsander “Mucurão” e Alisson “Pinóquio” foram considerados culpados pelo assassinato de João Luiz Cunha, executado a tiros dentro de casa em 2020.

Em sessão do júri popular realizada nesta segunda-feira (25), no Fórum Criminal de Rio Branco, o Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri condenou Alexsander Pereira de Souza, conhecido como “Mucurão”, e Alisson Batista Alves, apelidado de “Pinóquio”, a penas que somam mais de 50 anos de prisão.

Os dois foram considerados culpados pela execução de João Luiz de Aguiar Cunha, o “Lorim”, morto a tiros em 2 de agosto de 2020, dentro de sua casa, na Rua Juscelino Kubitschek, bairro Recanto dos Buritis, no 2º Distrito da capital acreana.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, os acusados invadiram a residência e dispararam diversas vezes contra a vítima, grande parte dos tiros efetuados a curta distância. A investigação apontou que o crime foi motivado por rivalidade entre facções criminosas.

Por determinação do chamado “tribunal do crime”, João Luiz foi sentenciado à morte por morar em uma área dominada por grupo rival.

Alexsander recebeu a maior pena, 30 anos de reclusão em regime fechado. Já Alisson foi condenado a 21 anos. A defesa ainda pode recorrer da decisão.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários