Entenda por que Raphinha brilha no Barcelona e “some” na Seleção

Quando entra em campo pelo Barcelona, Raphinha não joga espetado em uma das pontas. Pelo contrário, a movimentação é livre.

O técnico alemão prefere uma equipe de transição rápida, ou seja, precisa de Raphinha como um meia armador no 4-2-3-1 do Barcelona. Nesse esquema, a velocidade se alia à técnica, e os resultados são nítidos.

Ao todo, Raphinha acumula 47 participações em gol nos 44 jogos que disputou pelo Barcelona nesta temporada. Números impressionantes.

Raphinha é destaque do Barcelona nesta temporada. Candidato a melhor do mundo, o brasileiro é o artilheiro da Champions League.

Apesar disso, o desempenho não é o mesmo na Seleção Brasileira. O CNN Esportes preparou uma análise, a fim de entender quais as diferenças entre clube e país, que deixam Raphinha entre o sucesso e a decepção.

Além de se colocar como destaque, Raphinha também ajuda seus companheiros e não apenas com as 20 assistências na temporada.

Diante do que Hansi Flick pede para o brasileiro, ele consegue deixar as defesas em xeque e abrir espaços para Lewandowski e Yamal brilharem no ataque.

Função diferente na Seleção

Ao contrário do que se vê no Barcelona, Raphinha joga aberto pela direita. A Seleção Brasileira não tem um Yamal para criar oportunidades por ali. Esse jogador seria Antony, mas o fracasso no Manchester United o afastou da Amarelinha.

Dessa forma, Raphinha fica muito preso à marcação e não consegue flutuar entre as linhas para se aproximar do gol. Na maioria das vezes, precisa recorrer ao drible para quebrar o sistema defensivo dos adversários.