Família de chapeiro morto em acidente em Rio Branco pede responsabilização de pais de adolescentes: ‘De quem era a moto?’

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Federação de Futebol do Acre (FFAC) começaram a promover nesta sexta, 19, na sede da FFAC, um curso de capacitação para treinadores das categorias de base do Estado. 41 professores e treinadores dos principais clubes e escolinhas de Rio Branco participam da qualificação até domingo, 21.

“A federação vai exigir capacitação dos treinadores de base para as competições a partir de 2026. Vamos promover mais um curso no primeiro semestre do próximo ano e essa será a última oportunidade de qualificação. Precisamos melhorar a formação dos nossos atletas e esse é um passo importante”, afirmou o presidente da FFAC, Adem Araújo.

Primeiro Estado

Segundo Adem Araújo, o Acre inaugura esse trabalho nas categorias de base com apoio da CBF.

“A federação não dispensa as qualificações oferecidas pela CBF. Os nossos profissionais estão recebendo uma excelente oportunidade”, declarou Adem Araújo.

Principais treinadores

Alguns dos principais treinadores da base no Estado estão na primeira turma para qualificação.

“Temos uma grande oportunidade. O mais importante vai ser trabalhar melhor com os garotos”, declarou o treinador do Furacão do Norte, Bruno Melo.

