Família de chapeiro morto em acidente em Rio Branco pede responsabilização de pais de adolescentes: ‘De quem era a moto?’
Sangela dos Santos, esposa de Osvaldo Santos que morreu em um acidente de trânsito no último dia 11, conversou com o g1, sobre a falta de assistência da família dos adolescentes. Autônoma registrou um boletim de ocorrência e cobra justiça
Sangela dos Santos, esposa de Osvaldo dos Santos, que morreu em um acidente causado por adolescentes no último dia 11, em Rio Branco, quer que os pais dos jovens sejam responsabilizados. Ela fez um boletim de ocorrência na Polícia Civil.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para saber qual delegacia investiga o caso e qual a principal linha de apuração, contudo, a assessoria de comunicação apenas informou que há uma investigação em curso, mas não foi repassado nenhum detalhe.
O acidente que tirou a vida de Osvaldo ocorreu no bairro Bela Vista. O veículo da vítima foi atingido por uma motocicleta conduzida por um adolescente 17 anos, que não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Moto de presente
Sangela diz que descobriu que um dos adolescentes fez aniversário no dia anterior ao acidente, quando ganhou a motocicleta.
“Os pais vão ter que ser responsabilizados de alguma coisa. Se não foram eles que deram a moto, de quem era a moto então? Essa pessoa tem que ser responsabilizada. Fui ao Ministério Público e soube que os menores apenas prestaram depoimento e foram liberados”, afirmou ela.
A mulher afirmou que vai lutar por justiça pela morte do marido, que sustentava a família sozinho.
“Ele tem que ser responsabilizado pelo ato porque 17 anos, já entende, e ela [mãe] dele também. Do jeito que os pais [dos adolescentes] estão sofrendo, estou sofrendo também porque perdi meu esposo. É uma dor insuportável”, lamentou ela.
Sangela contou que Osvaldo além de chapeiro também trabalhava como motorista de aplicativo para manter a renda da família. “Tudo que aparecesse ele fazia para manter nossa casa, até porque a casa é financiada e quem pagava era ele”, lamentou.
A mulher contou que os pais dos dois adolescentes não ofereceram nenhuma ajuda. “Nem as condolências me deram. Não ligaram, nem nada. A família dele [de um dos adolescentes] sabe de mim. Temos uma amiga em comum”, concluiu.
CBF e FFAC promovem capacitação para treinadores de base
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Federação de Futebol do Acre (FFAC) começaram a promover nesta sexta, 19, na sede da FFAC, um curso de capacitação para treinadores das categorias de base do Estado. 41 professores e treinadores dos principais clubes e escolinhas de Rio Branco participam da qualificação até domingo, 21.
“A federação vai exigir capacitação dos treinadores de base para as competições a partir de 2026. Vamos promover mais um curso no primeiro semestre do próximo ano e essa será a última oportunidade de qualificação. Precisamos melhorar a formação dos nossos atletas e esse é um passo importante”, afirmou o presidente da FFAC, Adem Araújo.
Primeiro Estado
Segundo Adem Araújo, o Acre inaugura esse trabalho nas categorias de base com apoio da CBF.
“A federação não dispensa as qualificações oferecidas pela CBF. Os nossos profissionais estão recebendo uma excelente oportunidade”, declarou Adem Araújo.
Principais treinadores
Alguns dos principais treinadores da base no Estado estão na primeira turma para qualificação.
“Temos uma grande oportunidade. O mais importante vai ser trabalhar melhor com os garotos”, declarou o treinador do Furacão do Norte, Bruno Melo.
Luiz Antônio Jerônimo intensifica preparação visando Pan Pacífico e Brasileiro
O atleta Luiz Antônio Jerônimo intensificou a preparação visando à disputa do Pan Pacífico em Cochabamba, na Bolívia, e o Campeonato Brasileiro Infantil, no Rio de Janeiro, torneios programados no mês de novembro.
“O Luiz vem realizando oito sessões de treinamentos por semana e mais trabalho físico e a recuperação na fisioterapia. São dois torneios de alto nível e a meta é chegar para lutar por medalhas”, declarou o técnico da AABB, professor Hélio Guimarães.
Plano de trabalho
O presidente da Federação Aquática do Estado do Acre (FFAC), professor Ricardo Sampaio, elaborou um plano de trabalho e apresentou na Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL) para garantir apoio ao atleta nas duas competições.
“O Luiz vai disputar o Pan Pacífico pela Seleção Brasileira e o Brasileiro é mais uma competição importante. Esses dois eventos fecham a temporada e o pódio é a meta”, afirmou Ricardo Sampaio.
Atacadão do Celular terá que indenizar cliente por exposição em rede social
A 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) decidiu, por unanimidade, manter a condenação da empresa varejista Loja Atacadão do Celular Ceará, do empresário Jefferson Rodrigo, que publicou nas redes sociais a imagem, a voz e parte da conversa de um cliente sem autorização prévia. A decisão determina o pagamento de R$ 5 mil por danos morais ao consumidor. O acórdão foi publicado na edição nº 7.862 do Diário da Justiça, na quinta-feira (18).
O relator do processo, juiz Danniel Bomfim, destacou que ficou comprovado o caráter ofensivo da publicação, com base em prints, boletim de ocorrência e depoimentos anexados aos autos. Segundo o magistrado, os direitos à imagem e à honra não podem ser violados sob a justificativa de liberdade de expressão.
O juiz também ressaltou que a empresa desrespeitou o exercício regular do direito de informação ao expor o cliente de forma pejorativa. Ele frisou que existem meios adequados para defesa da reputação comercial, como recorrer ao Procon ou ao próprio Judiciário.
Em decisão colegiada, a 1ª Turma Recursal entendeu que a divulgação de vídeo com voz, imagem e conversa privada de consumidor, sem consentimento e em tom depreciativo, caracteriza violação aos direitos da personalidade e gera dever de indenizar, conforme o artigo 186 do Código Civil.
