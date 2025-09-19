Luiz Antônio Jerônimo intensifica preparação visando Pan Pacífico e Brasileiro

O atleta Luiz Antônio Jerônimo intensificou a preparação visando à disputa do Pan Pacífico em Cochabamba, na Bolívia, e o Campeonato Brasileiro Infantil, no Rio de Janeiro, torneios programados no mês de novembro.

“O Luiz vem realizando oito sessões de treinamentos por semana e mais trabalho físico e a recuperação na fisioterapia. São dois torneios de alto nível e a meta é chegar para lutar por medalhas”, declarou o técnico da AABB, professor Hélio Guimarães.

Plano de trabalho

O presidente da Federação Aquática do Estado do Acre (FFAC), professor Ricardo Sampaio, elaborou um plano de trabalho e apresentou na Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL) para garantir apoio ao atleta nas duas competições.

“O Luiz vai disputar o Pan Pacífico pela Seleção Brasileira e o Brasileiro é mais uma competição importante. Esses dois eventos fecham a temporada e o pódio é a meta”, afirmou Ricardo Sampaio.

