CBF e FFAC promovem capacitação para treinadores de base
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Federação de Futebol do Acre (FFAC) começaram a promover nesta sexta, 19, na sede da FFAC, um curso de capacitação para treinadores das categorias de base do Estado. 41 professores e treinadores dos principais clubes e escolinhas de Rio Branco participam da qualificação até domingo, 21.
“A federação vai exigir capacitação dos treinadores de base para as competições a partir de 2026. Vamos promover mais um curso no primeiro semestre do próximo ano e essa será a última oportunidade de qualificação. Precisamos melhorar a formação dos nossos atletas e esse é um passo importante”, afirmou o presidente da FFAC, Adem Araújo.
Segundo Adem Araújo, o Acre inaugura esse trabalho nas categorias de base com apoio da CBF.
“A federação não dispensa as qualificações oferecidas pela CBF. Os nossos profissionais estão recebendo uma excelente oportunidade”, declarou Adem Araújo.
Alguns dos principais treinadores da base no Estado estão na primeira turma para qualificação.
“Temos uma grande oportunidade. O mais importante vai ser trabalhar melhor com os garotos”, declarou o treinador do Furacão do Norte, Bruno Melo.
Luiz Antônio Jerônimo intensifica preparação visando Pan Pacífico e Brasileiro
O atleta Luiz Antônio Jerônimo intensificou a preparação visando à disputa do Pan Pacífico em Cochabamba, na Bolívia, e o Campeonato Brasileiro Infantil, no Rio de Janeiro, torneios programados no mês de novembro.
“O Luiz vem realizando oito sessões de treinamentos por semana e mais trabalho físico e a recuperação na fisioterapia. São dois torneios de alto nível e a meta é chegar para lutar por medalhas”, declarou o técnico da AABB, professor Hélio Guimarães.
Plano de trabalho
O presidente da Federação Aquática do Estado do Acre (FFAC), professor Ricardo Sampaio, elaborou um plano de trabalho e apresentou na Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL) para garantir apoio ao atleta nas duas competições.
“O Luiz vai disputar o Pan Pacífico pela Seleção Brasileira e o Brasileiro é mais uma competição importante. Esses dois eventos fecham a temporada e o pódio é a meta”, afirmou Ricardo Sampaio.
Atacadão do Celular terá que indenizar cliente por exposição em rede social
A 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) decidiu, por unanimidade, manter a condenação da empresa varejista Loja Atacadão do Celular Ceará, do empresário Jefferson Rodrigo, que publicou nas redes sociais a imagem, a voz e parte da conversa de um cliente sem autorização prévia. A decisão determina o pagamento de R$ 5 mil por danos morais ao consumidor. O acórdão foi publicado na edição nº 7.862 do Diário da Justiça, na quinta-feira (18).
O relator do processo, juiz Danniel Bomfim, destacou que ficou comprovado o caráter ofensivo da publicação, com base em prints, boletim de ocorrência e depoimentos anexados aos autos. Segundo o magistrado, os direitos à imagem e à honra não podem ser violados sob a justificativa de liberdade de expressão.
O juiz também ressaltou que a empresa desrespeitou o exercício regular do direito de informação ao expor o cliente de forma pejorativa. Ele frisou que existem meios adequados para defesa da reputação comercial, como recorrer ao Procon ou ao próprio Judiciário.
Em decisão colegiada, a 1ª Turma Recursal entendeu que a divulgação de vídeo com voz, imagem e conversa privada de consumidor, sem consentimento e em tom depreciativo, caracteriza violação aos direitos da personalidade e gera dever de indenizar, conforme o artigo 186 do Código Civil.
Fapac dará R$ 3 mil para famílias produtoras de abacaxi e mandioca
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Acre (Fapac) abriu inscrições para o Programa Cadeia Produtiva Especial, que vai conceder bolsas nas modalidades Inovação Tecnológica e Mentoria.
O objetivo é fortalecer a cadeia do abacaxi em Tarauacá e da mandioca em Rio Branco, com foco em práticas sustentáveis, valorização identitária e fortalecimento organizacional dos agricultores familiares.
O programa terá duração de três meses e prevê a seleção de 66 produtores familiares (43 em Tarauacá e 23 em Rio Branco), além de um mentor. As bolsas abordaram inovação Tecnológica: destinada a agricultores familiares vinculados a associações ou cooperativas. O valor da bolsa será de R$ 3 mil, pago em duas parcelas. Mentoria: voltada a profissionais com formação superior em áreas como Ciências Agrárias ou Biológicas, com especialização ambiental e experiência em comunidades rurais ou extrativistas. O valor será de R$ 46 mil, também em duas parcelas.
