O prefeito de Assis Brasil,Jerry Correia (PT), foi recebido pelo governador Gladson Cameli na tarde desta segunda feira (3), em Rio Branco. Na conversa com o chefe do executivo estadual o prefeito recebeu a garantia do envio de maquinários para recuperação de ramais e a liberação de recursos financeiros para obras de pavimentação na malha viária urbanas.

Gladson também garantiu, segundo o prefeito, investimentos para melhorar a vida de quem mora na zona rural. “O governador sempre sensível às nossas demandas garantiu o envio de maquinário pra gente recuperar ramais e recursos para iniciarmos a recuperação das ruas da nossa cidade. Quero aqui agradecer ao Governador que sempre tem sido presente. Na crise que tivemos com os imigrantes, ele foi lá e ajudou a intermediar aquele situação. Então temos que reconhecer todo o esforço do governador que tem sido um grande parceiro da nossa cidade”, disse Jerry.

Gladson garantiu ainda, que irá prestigiar no próximo dia 14, a solenidade de aniversário de Assis Brasil. Ele vai aproveitar o evento para assinar convênios e entregar a patrulha mecanizada que vai atuar nos ramais.

