O armazenamento incorreto do lixo hospitalar levou a Polícia Ambiental e prender três diretores do Into, por deixar os resíduos em local impróprio, na área externa, descoberto sem nenhuma proteção. Até o descarte de material dos doentes da COVID era deixado no local, de forma completamente contrária às recomendações.

Foi a segunda vez que a polícia ambiental precisou ser chamada no Into para verificar essa irregularidade.

Desta vez a denúncia foi feita ao MP, que pediu a detenção dos responsáveis.

Os 3 diretores, entre eles Lorena Seguel foram ouvidos na delegacia de flagrantes está sendo instaurado o inquérito por crime ambiental.

Os diretores foram enquadrados e vão responder por crime previsto no artigo 56 da Lei de Crimes Ambientais, que prevê pena de reclusão de 1 a4 anos, mais multa a quem produzir, embalar, transportar, armazenar produto ou substância tóxica perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente.

