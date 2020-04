O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) vai oferecer à população de Rio Branco, na próxima semana, os serviços de segunda via de Certificado de Registro de Veículo (CRV) e transferência de propriedade, de forma presencial.

Os atendimentos serão ofertados mediante agendamento prévio no site do Detran no endereço www.detran.ac.gov.br. Para agendar é necessário clicar na aba atendimento, agendamento de atendimento, preencher a solicitação com os dados pessoais do interessado, selecionar o serviço de veículos e escolher o horário desejado.

Os atendimentos vão iniciar na próxima terça-feira, 28 de abril, e será possível solicitar a partir de segunda-feira, 27. A medida foi necessária para atender aos proprietários de veículos que estão necessitando vender e/ou transferir seus veículos.

O serviço será realizado todas as terças e quintas-feiras de 7h às 13h na Unidade do Detran Veículos, localizado na Av. Nações Unidas, 2710, 7º BEC, em Rio Branco. Em breve o serviço será estendido às Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) do interior.

Para ter acesso às dependências do órgão, o interessado deverá estar usando máscara de proteção, além de comparecer na data e locais previamente agendados, munido do documento de identificação e comprovante de agendamento impresso.

Neste primeiro momento, o agendamento é exclusivamente para os serviços de segunda via de CRV e transferência de propriedade, porém, gradativamente será estendido a outros serviços.

“Para evitar o avanço do novo coronavírus, todas as medidas de distanciamento, higiene e segurança serão adotados pela direção em nosso atendimento presencial. A nossa intenção é atender bem aos nossos usuários”, afirmou o presidente do Detran/AC, Luiz Fernando Duarte.

