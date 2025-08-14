Geral
Esse famoso Slot tem um retorno ao jogador de 98%
O slot blood suckers cassino é um exemplo perfeito de que os caça-níqueis online são mais do que apenas letras, números e frutas aparecendo na tela. Em vez disso, neste jogo há uma temática bastante popular: vampiros.
E há vários tipos de vampiros por aí, mas aqui estamos falando dos vampiros clássicos, os assustadores que parecem ter saído de um filme de terror. De qualquer forma, o que mais chama a atenção é o retorno de 98%. Isso e outros detalhes serão explicados a seguir.
Sobre o jogo
Blood Suckers é um caça-níqueis de três linhas e cinco colunas. Para quem não sabe, os caça-níqueis, também chamados de slots, são jogos em que símbolos aleatórios aparecem na tela em cada rodada. Os primeiros slots tinham letras, números e frutas como símbolos.
Com o passar do tempo, jogos com temáticas foram aparecendo. O Blood Suckers é um exemplo disso, ele foi inspirado em histórias como a do Nosferatu. Hoje em dia há slots inspirados em filmes, séries, livros e muito mais.
Outra coisa interessante é que o Blood Suckers foi lançado em 2013, mas seus gráficos ainda são aceitáveis. Inclusive, ele conta com uma trilha sonora sombria, o que cria uma atmosfera aterrorizante como um filme de terror.
Mesmo após mais de 10 anos de seu lançamento, muita gente ainda fala sobre este jogo. Um dos motivos para isso é o seu RTP alto combinado com a volatilidade baixa, características que explicaremos a seguir.
RTP e volatilidade
RTP é a sigla para Return to Player ou Retorno ao Jogador em português. É um percentual teórico que indica quanto dinheiro de apostas é devolvido no longo prazo. Por exemplo, se um jogo tem um RTP de 94%, isso quer dizer que ele, teoricamente, devolve 94% das apostas feitas.
Um slot típico geralmente tem um RTP em torno de 96%. Qualquer coisa acima disso já é considerada por muitos como acima da média. Blood Suckers tem um RTP de 98%, um valor bem alto para um caça-níqueis.
Já a volatilidade indica a tendência para o tamanho e a frequência dos pagamentos. Blood Suckers tem uma volatilidade baixa. Isso quer dizer que ele tem uma tendência para fazer pagamentos pequenos e frequentes.
Um jogo com 98% de RTP e volatilidade baixa tende a fazer muitos pagamentos no decorrer das rodadas. Isso acaba animando os apostadores. Afinal, quem não gostaria de ver vários prêmios saltando da tela?
Como vencer em Blood Suckers
Há 25 linhas de pagamento neste jogo. Uma linha de pagamento é o conjunto de posições na tela nas quais os símbolos precisam aparecer para render prêmios. Quanto mais linhas de pagamento houver, melhor para o jogador.
Você precisa de pelo menos três símbolos iguais em uma dessas 25 linhas para vencer alguma coisa. As configurações do jogo contam com uma imagem ilustrando todas as linhas de pagamento.
Também é possível vencer por meio de recursos especiais que explicaremos no próximo tópico.
Os recursos bônus de Blood Suckers
Este jogo conta com três recursos especiais: Wild, giros grátis e jogo bônus. O Wild é um símbolo capaz de substituir os demais. Por exemplo, dois símbolos iguais e um Wild em uma linha de pagamento são considerados três símbolos iguais.
Além disso, ele é um símbolo de pagamento por si só e paga com apenas duas aparições. Diferente dos demais símbolos, que devem aparecer três vezes em uma das linhas de pagamento para pagar alguma coisa.
Já os giros grátis são ativados quando pelo menos três símbolos com o nome “Scatter” aparecem. Quanto mais Scatters houver, mais giros grátis você recebe, sendo que os ganhos são multiplicados durante esses giros.
Por fim, com três símbolos “Bônus”, um jogo bônus é iniciado.
Blood Suckers é legal no Brasil?
A discussão sobre a legalização dos cassinos de verdade no Brasil ainda está aberta, mas os cassinos online foram autorizados no final de 2018. Portanto, não é uma questão de se um jogo específico é legal ou não.
A pergunta a ser feita é se o cassino que oferece o jogo é legal. Felizmente, a maioria dos cassinos ilegais já foi bloqueada. Dessa forma, se você encontrar um cassino online disponível no Brasil, que oferece Blood Suckers, é provável que ele seja legal.
Vale a pena jogar Blood Suckers?
Blood Suckers é o jogo perfeito para iniciantes. Ele é simples e fácil de entender, ao mesmo tempo que tende a pagar pequenos prêmios regularmente. Apenas apostadores agressivos, que buscam grandes prêmios, como os jackpots, são os que não gostam dessa dinâmica.
Portanto, para boa parte dos apostadores, Blood Suckers vale a pena sim.
Polícia Civil elucida latrocínio contra idosa em Senador Guiomard e prende três envolvidos
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Senador Guiomard, concluiu as investigações sobre o latrocínio que vitimou uma idosa na zona rural do município. O crime ocorreu na noite de sábado, 5, no Ramal Cambalacho, e chocou a comunidade pela violência empregada pelos criminosos.
Segundo as investigações, três homens armados invadiram a residência do casal de idosos após efetuarem disparos para forçar a abertura da porta. Durante a ação, os suspeitos quebraram móveis e reviraram o imóvel em busca de dinheiro supostamente guardado no local. As vítimas foram lançadas ao chão e submetidas a agressões físicas, chegando a ser pisoteadas por um dos criminosos.
Sem encontrar valores, os assaltantes levaram alguns objetos pessoais e fugiram utilizando um veículo antigo pertencente às vítimas, abandonado posteriormente na entrada do ramal. A idosa foi encontrada morta na manhã de segunda-feira, aumentando ainda mais a consternação da população. A PCAC aguarda o laudo cadavérico para ter mais informações das causas da morte.
A Polícia Civil tomou conhecimento do crime no domingo à tarde e imediatamente iniciou diligências. Após intenso trabalho investigativo, o primeiro suspeito foi preso na semana passada. Em seguida, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa de um segundo investigado, foram recuperados diversos objetos roubados. Esse trabalho resultou na localização e prisão do segundo envolvido, em Extrema (RO).
Na quinta-feira, 13, a equipe policial cumpriu o último mandado de prisão e capturou o terceiro suspeito, concluindo assim todas as diligências referentes ao caso.
O inquérito foi finalizado e será remetido ao Poder Judiciário, cabendo ao Ministério Público analisar os autos e oferecer denúncia contra os acusados.
Prefeitura anuncia início de grandes campeonatos de futebol no município de Assis Brasil
Nesta quarta-feira(13), o prefeito Jerry Correia recebeu em seu gabinete o diretor de Esportes e Lazer, Neldo Lopes, e o coordenador de Políticas Indígenas, EdiPaulo Manchineri, para tratar sobre o fortalecimento das competições esportivas no município.
Durante a reunião, foi confirmada a realização do Campeonato Indígena de Futebol de Campo, nas categorias masculina e feminina, considerado um dos maiores campeonatos com equipes do Acre. Já estão inscritas 17 equipes masculinas e 12 femininas apenas das Terras Indígenas Riozinho e Mamoadate. A competição também será realizada nas comunidades da Cabeceira do Rio Acre.
O campeonato terá início no dia 23 de agosto, na região do Rio Iaco, e promete movimentar a economia local e incentivar o esporte entre as comunidades.
Além disso, o planejamento da Diretoria de Esportes já contempla o Campeonato Feminino, Master e o Infantojuvenil na cidade, logo depois o Campeonato Masculino com dezenas de equipes e o aguardado Campeonato Infantil das escolas municipais.
Outro destaque será a reinauguração do Campo de Futebol José Dantas, espaço tradicional que voltará a receber grandes partidas.
A Prefeitura também segue apoiando competições em comunidades rurais, como o campeonato realizado na comunidade Belo Monte no katiaña, que ocorre todo fim de semana com suporte técnico da Diretoria de Esportes e premiação garantida pela gestão municipal.
“Estamos fortalecendo o esporte em todas as categorias e regiões do município. O futebol une, movimenta e traz alegria para o nosso povo”, destacou o prefeito Jerry Correia.
Acre tem a terceira passagem aérea mais cara do Brasil
Três estados localizados na Região Norte do Brasil lideram a lista das passagens aéreas mais caras do Brasil. O Tudo Viagem no Alto Acre pesquisou no site da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) o valor médio da tarifa aérea em todas os estados. O Acre aparece em terceiro lugar. Roraima ficou em 1º lugar e Rondônia tem a segunda maior tarifa aérea do Brasil.
De janeiro a junho deste ano o valor médio da tarifa aérea no Brasil foi de R$ 600,21. Segundo informações que constam no site da ANAC, no primeiro semestre deste ano 54,8% das passagens aéreas vendidas no país custaram até R$ 500.
No primeiro semestre de 2025 quem precisou de viajar de avião no Acre pagou tarifa média de R$ 1.00,03. O índice passagens aéreas vendidas no estado por até R$ 500 foi de apenas 17.8%. O valor quase o dobro no Acre em relação ao Brasil é resultado da pouca oferta de voos no estado.
Confira detalhes do valor das passagens aéreas no Acre
Espírito Santo tem o menor valor
O valor pago médio da tarifa aérea paga pelos consumidores do Espírito Santo é o menor do Brasil (R$ 496,07), seguido pelo Distrito Federal (R$ 517,58), e São Paulo com o valor de R$ 539,58 aparece no terceiro lugar.
Os estados com os menores valores são os que oferecem redução na alíquota do ICMS do querosene da aviação, além de mais concorrências entre as companhias aéreas, Uma das formas de garantir economia é aproveitar as promoções e garantir a compra das passagens aéreas com pelo menos 90 dias antes do embarque.
