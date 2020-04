A Samsung adotou medidas para atuar no combate à Covid-19. Inicialmente anunciou a doação de mais de US$ 5 milhões ao governo da Índia, e agora será destinada ajuda a dois países da América Latina.

O governador Gladson Cameli entrou em contato com o vice-presidente da Samsung América Latina, Mário Laffitte, para expor a necessidade e as dificuldades que o Estado vem enfrentando para comprar equipamentos e insumos necessários ao enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus.

Gladson pontuou que a situação epidemiológica da Covid-19 no Acre tem se agravado. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Saúde, já são 227 pessoas contaminadas. Dez óbitos foram confirmados em razão da doença no estado.

A ligação para o representante da multinacional faz parte do esforço que o governador tem feito para conseguir que os itens necessários ao combate da doença cheguem ao Acre.

“Estou colocando meu próprio avião para buscar o que for preciso, assim como solicitei o apoio da Força Aérea. O Estado também está disposto, se for preciso, a alugar aeronaves para ir onde for preciso em busca de equipamentos e materiais”, enfatizou.

A Samsung adotou medidas para atuar no combate à Covid-19. Inicialmente anunciou a doação de mais de US$ 5 milhões ao governo da Índia, e agora, de acordo com o vice-presidente uma nova doação será destinada a dois países da América Latina.

O Brasil é um deles, os recursos serão destinados ao governo federal e aos governos de São Paulo e do Amazonas. “Não é fácil fazer uma ampliação para o estado do Acre, não prometo que a gente vai vencer a batalha, mas usaremos todas as forças para conseguir”, disse Laffitte.

A multinacional oferece equipamentos médicos como máscaras, purificadores e respiradores, termômetros infravermelho, máquinas de raio-x e ultrassom digital.

O governador aproveitou a ocasião para convidar o vice-presidente para vir ao Acre conhecer a infraestrutura da Zona de Processamento de Exportação (ZPE). “Estamos com a infraestrutura pronta para facilitar a vida de quem quer vir investir aqui. Em relação à epidemia, o número de casos está aumentando e eu não descarto a possibilidade de vivermos momentos difíceis. Precisamos comprar os equipamentos e de toda ajuda que for possível”, destacou o governador.

