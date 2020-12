Crime ocorreu na noite de quarta-feira (9). Vigia ficou amarrado e só conseguiu se soltar na madrugada desta quinta-feira (10), quando acionou a polícia. Caso é investigado pela Decore.

Por Alcinete Gadelha

Um grupo de mais de quatro homens invadiu um supermercado, na Rodovia AC 10, região do bairro Airton Sena, em Rio Branco, amarrou o vigia e fugiu com dinheiro após estourar um dos quatro caixas eletrônicos que tem no local.

O comandante do terceiro Batalhão da Polícia Militar (3º BPM), major Airton Leitão, informou que a ação teria ocorrido por volta das 23 horas dessa quarta-feira (9), mas o vigia que ficou amarrado só conseguiu se soltar na madrugada desta quinta (10), quando conseguiu acionar a polícia. “Não deu para confirmar se foram dez [homens armados] a informação inicial foi essa, mas o vigia viu quatro que entraram primeiro e renderam ele e depois entraram os demais e não deu para ele contar, mas eram mais de quatro”, contou. O supermercado está desativado, por causa de uma transição, mas no local funcionam outros empreendimentos como uma lanchonete. No momento do crime apenas o vigia estava no local. “Foi arrombado um dos quatro caixas e foi levado [o dinheiro]”, acrescentou Leitão, que disse ainda que o caixa pode ter sido arrombado com um maçarico. A reportagem tentou falar por meio dos números disponibilizados no supermercado, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem. A polícia ainda não sabe informar a quantia de dinheiro que foi levada. O delegado Leonardo Santa Barbara, da Delegacia Especializada de Combate a Roubos e Extorsões (Decore), disse que o vigia estava na delegacia para prestar depoimento e afirmou que as investigações ainda são preliminares. “É bem preliminar, agora que chegou o vigilante para ser ouvido. Mas, já foram solicitadas as perícias no supermercado e estamos tentando coletar as imagens. Não posso dar mais informações porque pode atrapalhar as investigações”, disse o delegado. Ninguém tinha sido preso até o início desta quinta. Os agentes da Decore estão em campo coletando as informações.

O crime registrado na quarta-feira (9) acende o sinal de alerta das Forças de Segurança Pública do Acre. Casos semelhantes ao de Criciúma-SC em que criminosos renderam clientes e fizeram o limpa em uma agência bancária, podem ocorrer no Estado, tendo em vista a proximidade com a fronteira com a Bolívia e o Peru.

