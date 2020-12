O ex-presidiário Jardel da Silva Ramos, de 24 anos, foi morto com 3 tiros na madrugada desta quinta-feira (10), na Quadra 5D, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima estava em casa com uma mulher, quando dois homens ainda não identificados chegaram no local em um carro. A dupla invadiu a casa e efetuou cerca de 4 tiros, porém, 3 dos disparos acertaram Ramos no peito. A ação durou poucos minutos e, após efetuar o crime, a dupla fugiu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que o jovem já estava sem vida. O corpo do rapaz foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Esse crime é mais um capítulo da guerra entre as facções criminosas. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Após os disparos, o suspeito fugiu do local. Equipes da Polícia Militar ainda fizeram buscas na região, mas ninguém foi preso. Ainda segundo o Ciosp, na casa, a polícia encontrou uma carta de batismo da vítima entrando em uma facção criminosa.