O Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps), vai receber obras de revitalização em 100% de sua estrutura física, necessárias para receber os cursos de capacitação que a Segurança Pública vai ofertar aos integrantes das Forças de Segurança em 2021.

Na manhã desta sexta feira(11), o secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar dos Rocha, definiu com a equipe de engenheiros da Sejusp, e com o diretor do Cieps, coronel da reserva da PM Dalzenir França, as intervenções, os valores e o prazo para execução da obra. Na revitalização, o governo do estado por meio da Sejusp, vai investir R$ 400 mil para recuperação dos sistemas elétrico, hidráulico, sanitária e cobertura dos espaços.

Na parte estrutural serão reformadas salas de aula, vestiários, o prédio administrativo e toda área de estacionamento, ampliando a acessibilidade. De acordo com o engenheiro da Sejusp, Victor de Freitas, a previsão é que os serviços sejam concluídos em cento e vinte dias. O secretário Paulo Cézar explicou que a revitalização foi planejada para abrigar da melhor maneira possível, com amplo conforto e no mesmo espaço, todas as Forças da Segurança Pública. “No ano que vem vamos ofertar muitos cursos de capacitação para nossos bravos homens e precisamos de um espaço para ofertar aos professores e aos alunos melhores condições físicas, principalmente para aqueles que virão do interior e ficarão alojados no cieps”, explica.

