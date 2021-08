Corpo de acreano é encontrado com pés e mãos amarrados em rio de Rondônia

Foi identificado como Rafael Whislly Maia dos Santos, 39 anos, o homem encontrado boiando, na última quinta-feira (29), quase embaixo da ponte sobre o Rio Candeias, em Candeias do Jamari. As informações são de que o corpo não apresentava perfurações.

Segundo o que apurou a reportagem do AcreNews, o homem encontrado no Estado vizinho é natural do Acre e estava residindo em Candeias do Jamari há exatos 8 meses.

Segundo a Polícia, um mototaxista avistou, de cima da ponte, o corpo da vítima boiando na margem do rio. A Polícia Militar foi acionada e, após constatar que realmente se tratava de um cadáver humano, a Polícia Civil foi informada sobre a situação.

O corpo foi removido através de um barco, sendo colocado no saco e levado para o Instituto Médico Legal (IML). A vítima não portava documentos de identificação. As mãos e pés da vítima estavam amarrados para trás.