Corinthians vence Botafogo e se isola na liderança do Grupo C

Gols de Róger Guedes e Adson fizeram o Timão chegar a terceira vitória seguida no Paulistão

O Corinthians manteve o embalo no Campeonato Paulista. Na noite deste domingo (5), Róger Guedes e Adson marcaram os gols da vitória do Timão sobre o Botafogo, por 2 a 0, na Neo Quimica Arena, pela quinta rodada.

A terceira vitória seguida manteve o Corinthians na liderança isolada do Grupo C, com 13 pontos, abrindo quatro de vantagem para o vice-líder São Bento. Por outro lado, o Botafogo perdeu a invencebilidade de três jogos e está no segundo lugar do Grupo A, com oito pontos.

Empurrado por quase 40 mil pessoas, o Corinthians começou a partida com mais posse de bola, mas encontrando muitas dificuldades para escapar da forte marcação imposta pelo Botafogo, que quase abriu o placar na sua primeira escapada. Jean Victor soltou a bomba e Cássio fez grande defesa.

O alívio da torcida alvinegra veio aos 30 minutos. Róger Guedes recebeu passe espetacular de Renato Augusto e bateu sem chances para Matheus Albino. O Botafogo sentiu o gol e levou o segundo seis minutos depois. Adson desarmou Thássio e encheu o pé para estufar as redes.

Com a vitória construída no primeiro tempo, o Corinthians voltou do intervalo mais tranquilo e trocava passes esperando o tempo passar. Mesmo sem o mesmo ímpeto, o time comandado por Fernando Lázaro criou pelo menos duas oportunidades.

Preocupado com a maratona de jogos, o treinador do Corinthians passou a preservar alguns jogadores, como Renato Augusto e Adson.

Próximos jogos

O Corinthians volta a campo na quinta-feira (9), contra o São Bernardo, às 21h30 (de Brasília), no Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. Na quarta (8), o Botafogo recebe o Ituano, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Os jogos são válidos pela sétima rodada.

FICHA TÉCNICA

Corinthians 2 x 0 Botafogo

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data e horário: domingo (5), às 18h30 (de Brasília)

Árbitra: Edina Alves Batista (SP – Fifa)

Auxiliares: Neuza Inês Back (SP – Fifa) e Vladimir Nunes da Silva (SP)

Árbitro de vídeo: Márcio Henrique de Gois (SP)

Gols: Róger Guedes, aos 30’/1T, e Adson, aos 36’/1T (Corinthians)

CORINTHIANS – Cássio, Fagner, Gil, Bruno Méndez e Fábio Santos; Roni, Giuliano (Fausto Vera), Renato Augusto (Paulinho) e Adson (Júnior Moraes); Róger Guedes e Ángel Romero (Matheus Araújo). Técnico: Fernando Lázaro.

BOTAFOGO – Matheus Albino; Thassio, Lucas Dias (Guilherme), Marcel (Gustavo Henrique) e Jean Victor; Diogo Silva, Mantuan, Fillipe Soutto (Marcos Júnior) e Osman (Gustavo Xuxa); Salatiel e Robinho (Edson Carioca). Técnico: Paulo Baier.

