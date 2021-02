Após retorno dos trabalhos em Brasília, garantindo recursos para o Acre nas articulações, o Senador Petecão-PSD, sem tempo para descanso, cumpriu extensa agenda na região do Yaco e Purus.

Já na sexta-feira dia 05, se deslocou de barco para município de Santa Rosa do Purus. No sábado após reunião com prefeito, vereadores e lideranças indígenas fazendo uma prestação de contas do mandato. No domingo, o parlamentar federal, fez questão de conhecer pessoalmente as dificuldades que as comunidades indígenas enfrentam.

Acompanhando do prefeito Tamir Sá-MDB e do vice Valdir Kaxinawa (PSD-55), Ouviu atentamente as lideranças indígenas da comunidade Nova Aliança no Alto Purus. São investimentos em iluminação com placa solar e internet, principalmente melhorias na área de saúde, com o apoio do FUNASA, oportunidade em que acompanhou de perto a vacinação contra o Convd 19, esclarecendo as populações indígenas de mentiras sobre os efeitos da vacina.

Combatendo as fakenews que provocam a desinformação.

A agenda se encerrou nesta segunda-feira 08/02, em reunião para discutir emendas parlamentares com os prefeitos de Manoel Urbano, Tanizio-MDB e Sena Madureira, Mazinho Serafin-MDB.

Comentários