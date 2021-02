Nota Pública

A Assembléia Legislativa do Acre comunica que, por iniciativa de seu presidente, está buscando entendimento dos líderes partidários para solucionar o deficit de médicos em Cruzeiro do Sul.

Como amplamente noticiado, a rede hospitalar naquele município entrou em colapso neste domingo e o atendimento primário aos pacientes, responsabilidade do município, também foi prejudicado com o afastamento necessário dos profissionais acometidos pela Covid ou pertencentes a grupos de risco.

O parlamento acreano junta-se ao esforço do prefeito Zequinha Lima afim de sensibilizar o Ministério da Saúde a priorizar a destinação de profissionais do Programa Mais Médicos a Cruzeiro do Sul e cidades circunvizinhas.

A Aleac reitera seu compromisso com o interesse coletivo e renova o apelo para que os cidadãos cuidem mais de si e de seus ente queridos nesse momento difícil para as famílias acreanos.

Protejam -se e que Deus nos abençoe

Assembleia Legislativa do Acre

