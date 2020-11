Um acidente foi registrado no 5º Batalhão da Polícia Militar na noite desta terça-feira, dia 24, onde dá conta que o veículo modelo Chevrolet de cor preta, teria capotado e batido contra um muro de uma igreja quando acessou a rua Alexandre Esteves, com acesso à ponte metálica.

Segundo foi apurado, o motorista estaria em alta velocidade quando deparou com outros carros estacionados e, ao tentar desviar, o veículo derrapou em água que tinha no asfalto, indo a rodar e capotar indo de encontro ao muro de uma igreja.

Felizmente, o condutor nada sofreu e ficou no local até a chegada da guarnição. O mesmo foi conduzido para a sede da PM, onde se comprometeu em reconstruir o muro da igreja, retirar o veículo do local e arcar com seu prejuízo.

O fato foi registrado apenas como acidente de transito (sem vítimas) e danos ao patrimônio privado.

