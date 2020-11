O vereador eleito pelo município de Cruzeiro do Sul no interior do Acre, Altemar Virgínio da Silva, conhecido como “Altemar Santa Rosa”, procurou a redação do jornal oaltoacre.com, através de sua advogada Vanessa Pinheiro (OAB/AC 5631), para justificar a matéria sobre os vereadores e prefeito que teriam recebido o auxílio do governo federal, correndo o risco de não assumir o cargo caso não justificassem.

Segundo sua advogada através de queixa crime nº 2413/2020 registrada no dia 24 na cidade, ficou sabendo através de meios de comunicação, que seu nome estaria na relação e que teria recebido dois meses do auxílio.

Altemar nega os fatos e diz que foram realizados dois saques totalizando o valor de R$ 1.200 reais em seu nome, sem que tivesse conhecimento. O fato foi comprovado através de consulta no DataPrev, onde seu CPF foi usado comprovando a fraude.

O mesmo informa, principalmente aos seus eleitores e população em geral, que já está tomando as providencias cabíveis para solucionar a situação.

Veja nota abaixo.

Matéria relacionada:

Comentários