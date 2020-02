Segundo Lei Seca, atacante foi multado. Caso é investigado pela 16ª DP. Caso crime seja comprovado, pena é de 6 anos de reclusão.

Por G1 Rio e TV Globo

O atacante do Flamengo Bruno Henrique foi parado em uma blitz da Lei Seca na madrugada deste sábado (29) na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ele apresentou uma carteira de habilitação de São Paulo, que não constava no sistema de informática do Detran do Rio. Uma perícia será realizada para saber se o documento é falso ou se houve um erro no banco de dados.

Segundo o delegado Giniton Lages, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca), a investigação está em andamento e, caso seja comprovado a falsidade do documento, ele poderá ser indiciado por uso de documento falso. O crime prevê pena de até 6 anos de reclusão.