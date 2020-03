As autoridades de saúde do estado de Pando/Bolívia, já identificou que a pessoa que deu positivo para o vírus covid-19, é um senhor de 67 anos que chegou em um voo da empresa aérea AmasZonas, juntamente com mais 20 passageiros, além da tribulação.

Uma coletiva com profissionais da Saúde juntamente com o governador Adolf Flores, realizada na noite deste sábado, dia 28, foi confirmada juntamente com o boletim emitido pelo Ministro da Saúde da Bolívia, Aníbal Cruz, onde relatou que em todo o País, são 81 casos confirmados.

Segundo foi dito, que todo o trabalho de prevenção está sendo realizado no Estado, onde conta com o apoio das Forças Armadas e demais autoridades policiais, seguidos de toque de recolher, quarentena e controle de pessoas pelas ruas e estabelecimentos comerciais.

Segundo foi apurado, o senhor teria chegado de La Paz no dia 18 passado e somente nesta semana teria apresentado os sintomas e foi confirmado. As autoridades estão analisando os outros passageiros e cerca de sete já teriam sido descartados. O restante dos exames está sendo aguardados.

