As denuncias foram repassadas a cerca de dois dias onde dão conta que tanto brasileiros quanto bolivianos, estão atravessando para ambos os lados via terrestre e pelo rio Acre, burlando a quarentena imposta pelos dois países.

Por parte das autoridades bolivianas, algumas incursões em alguns trechos do rio Acre que faz divisa com a cidade de Brasiléia. Do lado brasileiro, foi dito pelo sargento do Exercito que esse trabalho estaria sendo realizado pelo Grupo Especial de Fronteira (Gefron).

A informação passada por pessoal que não querem se identificar, seria que a divisa do Brasil com a Bolívia pelo município de Epitaciolândia, está sendo usada por muitas pessoas, já que a fiscalização praticamente não existe por lá.

Segundo foi passado, o Exército Brasileiro somente está realizando fiscalização na ponte que liga os municípios de Epitaciolândia e Cobija, juntamente com homens da Polícia Federal e Rodoviária.

Caso aja pessoas contaminadas em ambos os lados, esses mesmos estão contribuindo com a disseminação da doença pela fronteira, sem que passem por postos de fiscalização e desrespeitando a quarentena em ambos os países.

