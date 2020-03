Santa Cruz tem dois novos casos e soma 44 casos infectados. Sete novos coronavírus foram apresentados neste sábado e não há contágios apenas em Beni e Tarija.

A capital do estado de Pando, que tem o município de Cobija como capital, pode estar com seu primeiro caso de Covid-19 confirmado neste sábado. O fato foi relatado pelo Ministro da Saúde, Anibal Cruz, onde 81 estão confirmados em todo o País.

Com o novo caso de Covid-19 foi confirmado no departamento de Pando, eleva para sete regiões do país afetado.

O estado de Santa Cruz seria o com mais contaminados, cerca de 44. Pando se juntou às regiões infectadas pelo coronavírus hoje. O ministro não explicou se esse novo caso está em Cobija ou em outro município do departamento de Pandino.

O ministro Cruz informou que dos sete novos infectados dois são de Santa Cruz, um novo em Pando, dois em Potosí e dois em La Paz. Cochabamba não adicionou pessoas afetadas hoje e está sendo mantida com 14 casos. Apenas os departamentos tarija e beni não têm pacientes com coronavírus.

O estado de Pando está praticamente em estado de sítio, depois que as Forças Armadas assumiram a capital pandina, levando à risca o Decreto presidencial com toque de recolher, saídas de casa somente em datas conforme o último número do RG, além de cobrar multas e detenções daqueles que não cumprirem.

