Governo paga primeira parcela do 13º nesta sexta

Em compromisso com a valorização dos servidores públicos e o fortalecimento da economia acreana, o governo do Acre efetuará, nesta sexta-feira, 25, o depósito da primeira parcela do 13º salário dos servidores estaduais. Já o pagamento dos vencimentos de julho será realizado a partir da próxima segunda-feira, 28, para inativos e pensionistas, os servidores que recebem pelo Banco do Brasil, recebem no sábado, e no dia 29, para os servidores ativos.

Somente neste mês, o Estado injeta aproximadamente R$ 644 milhões na economia local. Desse total, R$ 429 milhões correspondem à folha de pagamento regular e outros R$ 215 milhões são destinados à antecipação do 13º salário, equivalente a 50% do valor líquido do benefício.

A iniciativa, conduzida pelas secretarias de Estado de Administração (Sead) e da Fazenda (Sefaz), confirma o compromisso da gestão com a pontualidade na remuneração do funcionalismo público e com o estímulo aos setores produtivos.

A expectativa é de que a medida fortaleça especialmente o comércio, impulsionado também pela proximidade da Expoacre 2025, que este ano celebra sua 50ª edição e será realizada de 26 de julho a 3 de agosto, no Parque de Exposições, em Rio Branco.

Os contracheques podem ser consultados na véspera dos pagamentos, por meio do Portal de Serviços do Estado do Acre ou pelo aplicativo MeuAC, disponível para Android e iOS.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários